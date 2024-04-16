https://ria.ru/20240416/borrel-1940335442.html
Боррель заявил о необходимости закупить зенитные орудия для Украины
Боррель заявил о необходимости закупить зенитные орудия для Украины - РИА Новости, 16.04.2024
Боррель заявил о необходимости закупить зенитные орудия для Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью французской газете Monde признал, что "стучится в двери" европейских стран с просьбой закупить зенитные... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:37
2024-04-16T11:37
2024-04-16T11:50
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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью французской газете Monde признал, что "стучится в двери" европейских стран с просьбой закупить зенитные орудия для Украины в случае отсутствия такого вооружения для передачи. "Я стучусь в двери стран-членов, чтобы сказать им, что, если у них нет зенитных батарей, то будет необходимо их купить. Дело продвигается понемногу, однако существует огромная разница во взносах стран-членов", - сказал он.Говоря о ситуации на поле боя, Боррель выразил мнение, что там установился "динамический тупик", характеризующийся очень интенсивными боями и отсутствием прорывов с какой-либо стороны. Вместе с этим глава евродипломатии признал, что Россия "имеет превосходство" в конфликте и "отгрызает куски территории" Украины. На Украине же наоборот отмечается "эффект износа" из-за демографической разницы, добавил он. По словам политика, перед ЕС стоит задача предоставить Киеву "наступательные возможности". "Именно для этого я созвал Совет министров иностранных дел и обороны 22 апреля, чтобы посмотреть, как мы можем удовлетворить потребности украинцев в боеприпасах и, что, возможно, более важно, в средствах ПВО", - заявил Боррель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html
https://ria.ru/20240415/vms-1940091942.html
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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Боррель заявил о необходимости закупить зенитные орудия для Украины
Боррель заявил, что просит страны ЕС закупить зенитные орудия для Украины
ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью французской газете Monde признал, что "стучится в двери" европейских стран с просьбой закупить зенитные орудия для Украины в случае отсутствия такого вооружения для передачи.
"Я стучусь в двери стран-членов, чтобы сказать им, что, если у них нет зенитных батарей, то будет необходимо их купить. Дело продвигается понемногу, однако существует огромная разница во взносах стран-членов", - сказал он.
Говоря о ситуации на поле боя, Боррель выразил мнение, что там установился "динамический тупик", характеризующийся очень интенсивными боями и отсутствием прорывов с какой-либо стороны. Вместе с этим глава евродипломатии признал, что Россия "имеет превосходство" в конфликте и "отгрызает куски территории" Украины. На Украине же наоборот отмечается "эффект износа" из-за демографической разницы, добавил он.
По словам политика, перед ЕС стоит задача предоставить Киеву "наступательные возможности".
"Именно для этого я созвал Совет министров иностранных дел и обороны 22 апреля, чтобы посмотреть, как мы можем удовлетворить потребности украинцев в боеприпасах и, что, возможно, более важно, в средствах ПВО", - заявил Боррель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.