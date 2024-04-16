https://ria.ru/20240416/borrel-1940330225.html

Боррель оценил возможность введения санкций против КСИР

Боррель оценил возможность введения санкций против КСИР - РИА Новости, 16.04.2024

Боррель оценил возможность введения санкций против КСИР

Евросоюз пока не имеет возможности внести элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, заявил во... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:16

2024-04-16T11:16

2024-04-16T11:16

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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. Евросоюз пока не имеет возможности внести элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью французской газете Monde. "Мы уже неоднократно обсуждали внесение "Стражей революции" в список террористических организаций, что и сделал экс-президент США Дональд Трамп. Однако для этого необходимо, чтобы судебный орган страны-члена (ЕС – ред.) посчитал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний момент это не тот случай", - сказал он. Говоря о новых санкциях в отношении Тегерана, глава дипломатии ЕС заявил, что для этого прежде всего необходимы "вещи, в отношении которых можно ввести санкции". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности, против производства Тегераном беспилотников и ракет. Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932468377.html

https://ria.ru/20240415/iran-1940082508.html

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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), жозеп боррель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, корпус стражей исламской революции, еврокомиссия, обострение ситуации между ираном и израилем