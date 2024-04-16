https://ria.ru/20240416/bolgariya-1940374526.html
В Болгарии вандалы сломали крест на могиле патриарха Неофита
В Болгарии вандалы сломали крест на могиле патриарха Неофита - РИА Новости, 16.04.2024
В Болгарии вандалы сломали крест на могиле патриарха Неофита
Неизвестные вандалы осквернили могилу болгарского патриарха Неофита в кафедральном соборе Святой Недели в Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:20
2024-04-16T14:20
2024-04-16T14:20
софия (город)
болгарская православная церковь
религия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Неизвестные вандалы осквернили могилу болгарского патриарха Неофита в кафедральном соборе Святой Недели в Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение. Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался 13 марта в возрасте 78 лет. Вандалы сняли и сломали крест на могиле, а также разбили часть мраморной ограды. Во вторник утром ущерб был устранен. Правоохранительные органы проинформированы о случившемся, и в настоящее время принимаются меры по розыску преступников. В воскресенье 21 апреля в кафедральном соборе должна быть отслужена панихида по случаю 40 дней со дня смерти патриарха Неофита.
https://ria.ru/20240120/varna-1922480082.html
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софия (город), болгарская православная церковь
София (город), Болгарская православная церковь, Религия
В Болгарии вандалы сломали крест на могиле патриарха Неофита
В Софии неизвестные осквернили могилу патриарха Неофита в соборе Святой Недели