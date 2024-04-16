Рейтинг@Mail.ru
АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 16.04.2024 (обновлено: 18:58 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/avtovaz-1940352066.html
АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто
АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто - РИА Новости, 16.04.2024
АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто
"АвтоВАЗ" предлагает увеличить утилизационный сбор на массовые легковые автомобили в РФ с 300 тысяч до 550 тысяч рублей уже в этом году, до 660 тысяч рублей в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:54
2024-04-16T18:58
экономика
автоваз
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775529450_0:248:3068:1974_1920x0_80_0_0_c0acb3ed512256834e79087e21350cfd.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" предлагает увеличить утилизационный сбор на массовые легковые автомобили в РФ с 300 тысяч до 550 тысяч рублей уже в этом году, до 660 тысяч рублей в 2025 году и до почти 1 миллиона в 2029 году, заявил президент компании Максим Соколов."Для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с нашей точки зрения целесообразно увеличить его в этом году с 300 до 550 тысяч рублей, далее показать на перспективу его увеличение до 660 тысяч в 2025 году и доведя практически до 1 миллиона в 2029 году", - сказал топ-менеджер, выступая в Совете Федерации.О необходимости повышения утильсбора Соколов говорил уже неоднократно - но не уточняя размера индексации и сроков - ссылаясь на резкую экспансию китайским автопромом отечественного рынка при одновременном нежелании брендов из КНР локализовать производство.С августа 2023 года, согласно постановлению правительства, ставка утилизационного сбора на легковые автомобили была проиндексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на лёгкие коммерческие автомобили - в 2,5-3,4 раза, на грузовики - в 1,7 раза, на автобусы - в 2,2-4,8 раза и на электробусы – в 8,7 раза. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20231227/minpromtorg-1918558753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775529450_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_de5bd91739c510bc99cd6b229d469b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, автоваз, россия, авто
Экономика, АвтоВАЗ, Россия, Авто
АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто

АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор до почти до миллиона в 2029 году

© РИА Новости / Дмитрий Каса | Перейти в медиабанкЗдание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти
Здание генеральной дирекции АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Каса
Перейти в медиабанк
Здание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" предлагает увеличить утилизационный сбор на массовые легковые автомобили в РФ с 300 тысяч до 550 тысяч рублей уже в этом году, до 660 тысяч рублей в 2025 году и до почти 1 миллиона в 2029 году, заявил президент компании Максим Соколов.
"Для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с нашей точки зрения целесообразно увеличить его в этом году с 300 до 550 тысяч рублей, далее показать на перспективу его увеличение до 660 тысяч в 2025 году и доведя практически до 1 миллиона в 2029 году", - сказал топ-менеджер, выступая в Совете Федерации.
О необходимости повышения утильсбора Соколов говорил уже неоднократно - но не уточняя размера индексации и сроков - ссылаясь на резкую экспансию китайским автопромом отечественного рынка при одновременном нежелании брендов из КНР локализовать производство.
С августа 2023 года, согласно постановлению правительства, ставка утилизационного сбора на легковые автомобили была проиндексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на лёгкие коммерческие автомобили - в 2,5-3,4 раза, на грузовики - в 1,7 раза, на автобусы - в 2,2-4,8 раза и на электробусы – в 8,7 раза. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Минпромторг конкретизировал условия по утильсбору на автомобили
27 декабря 2023, 19:14
 
ЭкономикаАвтоВАЗРоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала