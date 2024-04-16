https://ria.ru/20240416/avtovaz-1940352066.html

АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто

АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто - РИА Новости, 16.04.2024

АвтоВАЗ предложил увеличить утильсбор на массовые авто

"АвтоВАЗ" предлагает увеличить утилизационный сбор на массовые легковые автомобили в РФ с 300 тысяч до 550 тысяч рублей уже в этом году, до 660 тысяч рублей в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:54

2024-04-16T12:54

2024-04-16T18:58

экономика

автоваз

россия

авто

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" предлагает увеличить утилизационный сбор на массовые легковые автомобили в РФ с 300 тысяч до 550 тысяч рублей уже в этом году, до 660 тысяч рублей в 2025 году и до почти 1 миллиона в 2029 году, заявил президент компании Максим Соколов."Для автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с нашей точки зрения целесообразно увеличить его в этом году с 300 до 550 тысяч рублей, далее показать на перспективу его увеличение до 660 тысяч в 2025 году и доведя практически до 1 миллиона в 2029 году", - сказал топ-менеджер, выступая в Совете Федерации.О необходимости повышения утильсбора Соколов говорил уже неоднократно - но не уточняя размера индексации и сроков - ссылаясь на резкую экспансию китайским автопромом отечественного рынка при одновременном нежелании брендов из КНР локализовать производство.С августа 2023 года, согласно постановлению правительства, ставка утилизационного сбора на легковые автомобили была проиндексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на лёгкие коммерческие автомобили - в 2,5-3,4 раза, на грузовики - в 1,7 раза, на автобусы - в 2,2-4,8 раза и на электробусы – в 8,7 раза. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

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экономика, автоваз, россия, авто