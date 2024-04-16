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В Британии оштрафовали мужчину, пожертвовавшего автомобиль Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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15:26 16.04.2024 (обновлено: 15:37 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/avtomobil-1940391922.html
В Британии оштрафовали мужчину, пожертвовавшего автомобиль Украине
В Британии оштрафовали мужчину, пожертвовавшего автомобиль Украине - РИА Новости, 16.04.2024
В Британии оштрафовали мужчину, пожертвовавшего автомобиль Украине
Британец, пожертвовавший свой автомобиль Украине, получил после этого несколько штрафов на общую сумму в сотни фунтов стерлингов, его грозят привлечь к суду за... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:26
2024-04-16T15:37
в мире
авто
украина
лондон
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Британец, пожертвовавший свой автомобиль Украине, получил после этого несколько штрафов на общую сумму в сотни фунтов стерлингов, его грозят привлечь к суду за неуплату, сообщает газета Telegraph. "Водитель получил штраф…, несмотря на то, что он пожертвовал свою машину военным силам Украины прошлым летом… (Компания-оператор лондонского транспорта) Transport for London через суд взыскивает с него сотни фунтов за неуплату", - говорится в статье. Речь идёт о штрафах за неуплату сборов, введенных в рамках схемы по созданию в Лондоне "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Камеры, установленные в этих зонах, фиксируют номерные знаки всех въезжающих в них автомобилей, которые потом пробиваются по базе. В случае, если водитель въехал в такую зону на машине, сильно загрязняющей воздух, с него взимается 12,5 фунта стерлингов. Британец Чарльз Купер перевёз свой автомобиль через украинскую границу в августе 2023 года, однако в конце года он получил несколько уведомлений о штрафе после того, как камеры автоматического распознавания номерных знаков якобы засекли его машину в Лондоне в октябре, пишет Telegraph. Позднее письма от транспортного оператора переросли в угрозы привлечь мужчину к суду. По словам Купера, в качестве доказательств ему прислали "очень нечеткое" изображение с камер, на котором якобы изображена машина с его номерным знаком, сообщает газета. Британец предоставил все необходимые документы, доказывающие передачу автомобиля Украине через гуманитарную группу, однако работники Transport for London отвергли его попытки объяснить, что на самом деле камеры зафиксировали другую машину, говорится в материале. Мужчина потратил уже сотни фунтов на адвокатов и заявил, что "скорее отправится в тюрьму", чем оплатит ошибочно выписанный штраф, сказано в статье. Изначальна схема ULEZ также предусматривала выплату лондонцам определенной суммы за сдачу загрязняющих атмосферу машин на утилизацию. С 15 марта жители британской столицы смогут за такую же выплату передавать автомобили, не соответствующие новым критериям, Украине.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917651205.html
https://ria.ru/20230704/britanets-1882200957.html
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в мире, авто, украина, лондон, transport for london
В мире, Авто, Украина, Лондон, Transport for London
В Британии оштрафовали мужчину, пожертвовавшего автомобиль Украине

Британец, пожертвовавший Украине автомобиль, получил штрафы на сотни фунтов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Британец, пожертвовавший свой автомобиль Украине, получил после этого несколько штрафов на общую сумму в сотни фунтов стерлингов, его грозят привлечь к суду за неуплату, сообщает газета Telegraph.
«
"Водитель получил штраф…, несмотря на то, что он пожертвовал свою машину военным силам Украины прошлым летом… (Компания-оператор лондонского транспорта) Transport for London через суд взыскивает с него сотни фунтов за неуплату", - говорится в статье.
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Речь идёт о штрафах за неуплату сборов, введенных в рамках схемы по созданию в Лондоне "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Камеры, установленные в этих зонах, фиксируют номерные знаки всех въезжающих в них автомобилей, которые потом пробиваются по базе. В случае, если водитель въехал в такую зону на машине, сильно загрязняющей воздух, с него взимается 12,5 фунта стерлингов.
Британец Чарльз Купер перевёз свой автомобиль через украинскую границу в августе 2023 года, однако в конце года он получил несколько уведомлений о штрафе после того, как камеры автоматического распознавания номерных знаков якобы засекли его машину в Лондоне в октябре, пишет Telegraph.
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Позднее письма от транспортного оператора переросли в угрозы привлечь мужчину к суду. По словам Купера, в качестве доказательств ему прислали "очень нечеткое" изображение с камер, на котором якобы изображена машина с его номерным знаком, сообщает газета.
Британец предоставил все необходимые документы, доказывающие передачу автомобиля Украине через гуманитарную группу, однако работники Transport for London отвергли его попытки объяснить, что на самом деле камеры зафиксировали другую машину, говорится в материале.
Мужчина потратил уже сотни фунтов на адвокатов и заявил, что "скорее отправится в тюрьму", чем оплатит ошибочно выписанный штраф, сказано в статье.
Изначальна схема ULEZ также предусматривала выплату лондонцам определенной суммы за сдачу загрязняющих атмосферу машин на утилизацию. С 15 марта жители британской столицы смогут за такую же выплату передавать автомобили, не соответствующие новым критериям, Украине.
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