Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 16.04.2024 (обновлено: 11:09 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/aktivy-1940303898.html
СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России
СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России - РИА Новости, 16.04.2024
СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России
Правительство Швейцарии не будет присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:34
2024-04-16T11:09
швейцария
украина
евросоюз
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Правительство Швейцарии не будет присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов, пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований. В ведомстве утверждают, что Берн выстроил хорошее сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против Москвы, особенно на техническом уровне. "По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO", — добавили в департаменте, отметив, что если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию. При этом Берн наблюдает за работой партнеров по передаче Украине замороженных российских активов и учтет свою правовую систему для принятия решений, если все-таки согласится присоединиться к специальной группе. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В Брюсселеобсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
https://ria.ru/20240321/aktivy-1934795938.html
https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, украина, евросоюз, россия, в мире
Швейцария, Украина, Евросоюз, Россия, В мире
СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России

Швейцария не присоединится к группе по поиску замороженных активов России

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Правительство Швейцарии не будет присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов, пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований.

В ведомстве утверждают, что Берн выстроил хорошее сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против Москвы, особенно на техническом уровне.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Эксперт назвал ахиллесову пяту западных схем по российским активам
21 марта, 20:05
"По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO", — добавили в департаменте, отметив, что если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию.

При этом Берн наблюдает за работой партнеров по передаче Украине замороженных российских активов и учтет свою правовую систему для принятия решений, если все-таки согласится присоединиться к специальной группе.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В Брюсселеобсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Флажок на машине посла Великобритании в России - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
СМИ: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы
15 апреля, 11:32
 
ШвейцарияУкраинаЕвросоюзРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала