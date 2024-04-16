https://ria.ru/20240416/aktivy-1940303898.html

СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России

СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России - РИА Новости, 16.04.2024

СМИ: Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России

Правительство Швейцарии не будет присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:34

2024-04-16T08:34

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Правительство Швейцарии не будет присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов, пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований. В ведомстве утверждают, что Берн выстроил хорошее сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против Москвы, особенно на техническом уровне. "По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO", — добавили в департаменте, отметив, что если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию. При этом Берн наблюдает за работой партнеров по передаче Украине замороженных российских активов и учтет свою правовую систему для принятия решений, если все-таки согласится присоединиться к специальной группе. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В Брюсселеобсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

https://ria.ru/20240321/aktivy-1934795938.html

https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html

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