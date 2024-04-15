https://ria.ru/20240415/zemlya-1939707848.html

Ефимов: 40 га земли выделено по льготной программе для предприятий в ЗелАО

Ефимов: 40 га земли выделено по льготной программе для предприятий в ЗелАО - РИА Новости, 15.04.2024

Ефимов: 40 га земли выделено по льготной программе для предприятий в ЗелАО

Власти Москвы выделили в Зеленограде застройщикам в аренду 38,4 га земли по ставке 1 рубль в год, там планируется построить промышленные объекты в рамках... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:19

2024-04-15T14:19

2024-04-15T14:19

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

максим гаман

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Власти Москвы выделили в Зеленограде застройщикам в аренду 38,4 га земли по ставке 1 рубль в год, там планируется построить промышленные объекты в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Отмечается, что выделение участков земли по льготной ставке для развития производств является одной из мер поддержки представителей бизнеса, которая действует в городе с марта 2022 года. Благодаря чему предприятия могут сократить затраты на создание новых рабочих мест. Также это поможет в короткие сроки наладить выпуск важной для мегаполиса продукции."При поддержке города в Зеленограде появятся два предприятия, где наладят выпуск строительных материалов, а также производство внедорожных домов на колесах. Общая площадь объектов составит около 350 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться туда смогут 2,6 тысячи человек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в этот проект планируется вложить инвестиций в объеме примерно 17,7 млрд руб.Отмечается, что договоры аренды участков земли были оформлены с инвесторами на 5 лет. За этот период бизнес обязуется возвести корпуса и открыть производства. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока договоров.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что вдоль Середниковской улицы в районе Крюково Зеленоградского округа появится производственный комплекс с административными зданиями, демонстрационными и торговыми площадями. Инвестору уже предоставлено 3 участка общей площадью порядка 23 га, из них 2 было предоставлено по льготной ставке. По его словам, для реализации данного МаИП запланировано выделение 4 участков земли.После окончания реализации этого проекта на предприятии смогут начать работать порядка 1,9 тыс. человек. Объем инвестиций в его реализацию оценивается примерно в 14,5 млрд руб. Кроме того, другое предприятие, которое появится в ЗелАО, будет способствовать развитию внутреннего туризма.По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислава Овчинского, на сегодняшний день предприятие занимается выпуском около 170 кемперов в год. Благодаря открытию допплощадки на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе будет рост этого показателя до 240 домов на колесах. Он добавил, что инвестиции в проект составят порядка 920 млн руб. На производстве смогут трудиться около 50 человек.Также власти предоставили участки площадью более 17 га для постройки производственного комплекса площадью около 80 тыс. кв. м в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. В возведение инвестор планирует вложить около 2,25 млрд руб. Там разместятся предприятия по выпуску фасадных материалов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов. Будет создано порядка 660 новых рабочих мест.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявил о выделении инвестору участка площадью 23,5 га за 1 рубль в год для возведения крупного производственного комплекса рядом с деревней Троицкое в Новой Москве. Там планируется выпускать хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, напитки, а также консервы и прочую продукцию.Ранее Ефимов сообщал, что столичные промышленники смогут бесплатно принять участие в онлайн-обучении по искусственному интеллекту в рамках образовательного проекта городского правительства "Московская техническая школа".

https://ria.ru/20240412/promyshlenniki-1939443353.html

https://ria.ru/20240412/kompleks-1939439157.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, максим гаман