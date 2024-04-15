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Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту

Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту - РИА Новости, 15.04.2024

Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту

Многодетная семья Карелиных-Гурковых занимается фермерством в деревне Фадеевской Архангельской области, для развития своего дела они приобрели здание закрытой... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:55

2024-04-15T18:55

2024-04-15T18:55

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Многодетная семья Карелиных-Гурковых занимается фермерством в деревне Фадеевской Архангельской области, для развития своего дела они приобрели здание закрытой фермы по гранту "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Изначально на ферме было несколько кур, затем приобрели коров, расширили птичий двор. Позже в хозяйстве появились лошади и овцы. Также на кредитные средства семья приобрела мини-трактор и необходимое сельхозоборудование. В прошлом году, когда семья оформила в собственность земли сельскохозяйственного назначения, удалось заготовить сено на все стадо. Сейчас в фермерском хозяйстве порядка 140 овец, несколько коров, телята, лошадь. У главы семейства Александра Карелина профильное образование, он окончил сельскохозяйственный техникум и это помогает грамотно выстроить работу. А его жена Елена Гуркова освоила сыроварение и валяние из шерсти. В хозяйстве изготавливают четыре вида сыра, также спросом пользуются и изделия из овечьей шерсти. В семье воспитывают семерых детей. В 2023 году семья Карелиных-Гурковых была признана победителем ежегодного конкурса "Лучшая семья Архангельской области" в номинации "Сельская семья".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

архангельская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)