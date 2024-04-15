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Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту - РИА Новости, 15.04.2024
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18:55 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zdanie-1940235670.html
Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту
Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту - РИА Новости, 15.04.2024
Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту
Многодетная семья Карелиных-Гурковых занимается фермерством в деревне Фадеевской Архангельской области, для развития своего дела они приобрели здание закрытой... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:55
2024-04-15T18:55
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Многодетная семья Карелиных-Гурковых занимается фермерством в деревне Фадеевской Архангельской области, для развития своего дела они приобрели здание закрытой фермы по гранту "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Изначально на ферме было несколько кур, затем приобрели коров, расширили птичий двор. Позже в хозяйстве появились лошади и овцы. Также на кредитные средства семья приобрела мини-трактор и необходимое сельхозоборудование. В прошлом году, когда семья оформила в собственность земли сельскохозяйственного назначения, удалось заготовить сено на все стадо. Сейчас в фермерском хозяйстве порядка 140 овец, несколько коров, телята, лошадь. У главы семейства Александра Карелина профильное образование, он окончил сельскохозяйственный техникум и это помогает грамотно выстроить работу. А его жена Елена Гуркова освоила сыроварение и валяние из шерсти. В хозяйстве изготавливают четыре вида сыра, также спросом пользуются и изделия из овечьей шерсти. В семье воспитывают семерых детей. В 2023 году семья Карелиных-Гурковых была признана победителем ежегодного конкурса "Лучшая семья Архангельской области" в номинации "Сельская семья".
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архангельская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Архангельская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОвцы в загоне
Овцы в загоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Многодетная семья Карелиных-Гурковых занимается фермерством в деревне Фадеевской Архангельской области, для развития своего дела они приобрели здание закрытой фермы по гранту "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
Изначально на ферме было несколько кур, затем приобрели коров, расширили птичий двор. Позже в хозяйстве появились лошади и овцы.
Также на кредитные средства семья приобрела мини-трактор и необходимое сельхозоборудование. В прошлом году, когда семья оформила в собственность земли сельскохозяйственного назначения, удалось заготовить сено на все стадо.
Сейчас в фермерском хозяйстве порядка 140 овец, несколько коров, телята, лошадь. У главы семейства Александра Карелина профильное образование, он окончил сельскохозяйственный техникум и это помогает грамотно выстроить работу. А его жена Елена Гуркова освоила сыроварение и валяние из шерсти. В хозяйстве изготавливают четыре вида сыра, также спросом пользуются и изделия из овечьей шерсти.
В семье воспитывают семерых детей. В 2023 году семья Карелиных-Гурковых была признана победителем ежегодного конкурса "Лучшая семья Архангельской области" в номинации "Сельская семья".
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Твой бизнесАрхангельская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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