https://ria.ru/20240415/zaymy-1940268687.html

На Кубани впервые ввели льготные займы для многодетных предпринимателей

На Кубани впервые ввели льготные займы для многодетных предпринимателей - РИА Новости, 15.04.2024

На Кубани впервые ввели льготные займы для многодетных предпринимателей

Власти Краснодарского края ввели займы для многодетных предпринимателей под 2% годовых с отсрочкой до полугода, подобная мера поддержки стала первой в регионе,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:07

2024-04-15T22:07

2024-04-15T22:07

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 15 апр – РИА Новости. Власти Краснодарского края ввели займы для многодетных предпринимателей под 2% годовых с отсрочкой до полугода, подобная мера поддержки стала первой в регионе, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "Впервые в регионе появились преимущества для предпринимателей, которые являются многодетными родителями. Региональный Фонд микрофинансирования внес изменения в действующую программу "Социальный", предусмотрев для этой категории бизнесменов льготный заем под два процента годовых и отсрочку по оплате основного долга до шести месяцев. У нас в крае более 93 тысяч многодетных семей. Для них нововведение дает возможность открывать и развивать свой бизнес, повышая благосостояние", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы на срок до трех лет многодетным представителям малого и среднего предпринимательства (МСП). Максимальная сумма "социального" займа составляет пять миллионов рублей. При этом программа распространяется на предпринимателей, которые в своем деле занимаются решением социальных, культурных или экологических проблем. Такой бизнес уже привлек более 50 миллионов рублей, отмечают в администрации. По итогам 2023 года в Краснодарском крае количество представителей МСП выросло почти на 6% и достигло 296,2 тысячи. На данный момент эта цифра доросла уже до 300 тысяч, также в крае почти 500 тысяч самозанятых, добавляют власти.

https://ria.ru/20240329/vytrezviteli-1936563669.html

https://ria.ru/20240229/semya-1930307841.html

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев