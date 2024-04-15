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Специалисты приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ
Специалисты приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ - РИА Новости, 15.04.2024
Специалисты приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ
Специалисты приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:55
2024-04-15T16:55
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы", - говорится в сообщении. В нем отметили, что "Золотой Колосс" – один из самых необычных фонтанов на территории ВДНХ. Он расположен в центре Третьего Каменского пруда. Из фонтана бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту. Уточняется, что альпинисты промоют верхушку фонтана, далее будет проведена очистка нижней части сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитного постамента. Также специалисты натрут смальту спецраствором с помощью мягких щеточек и тщательно проверят техническое состояние сооружения, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы перед запуском. "На работы потребуется до четырёх дней", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, вднх, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке фонтана "Золотой Колос" на ВДНХ после зимы", - говорится в сообщении.
В нем отметили, что "Золотой Колосс" – один из самых необычных фонтанов на территории ВДНХ
. Он расположен в центре Третьего Каменского пруда. Из фонтана бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту.
Уточняется, что альпинисты промоют верхушку фонтана, далее будет проведена очистка нижней части сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитного постамента. Также специалисты натрут смальту спецраствором с помощью мягких щеточек и тщательно проверят техническое состояние сооружения, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы перед запуском.
"На работы потребуется до четырёх дней", - добавили в сообщении.