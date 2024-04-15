https://ria.ru/20240415/trevoga-1940269994.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:17

2024-04-15T22:17

2024-04-15T22:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Николаевской области тревогу объявили в 21.05 (совпадает с мск). В 21.30 тревога раздалась в Днепропетровской области. В остальных регионах тревога была объявлена с 21,37 по 22.02. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

херсонская область

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