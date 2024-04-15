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В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак - РИА Новости, 15.04.2024
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак
В центре Иркутска на школьницу, которая гуляла с бабушкой, напала стая бродячих собак, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:19
2024-04-15T15:19
2024-04-15T15:19
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ИРКУТСК, 15 апр — РИА Новости. В центре Иркутска на школьницу, которая гуляла с бабушкой, напала стая бродячих собак, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. В ходе мониторинга правоохранителями выявлена публикация о том, что в центре Иркутска на красноярскую школьницу напала стая бездомных собак. "В этот момент девочка гуляла в парке с бабушкой. Школьнице понадобилась медицинская помощь. По данному факту следственным органом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231115/sk-1909508765.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак, СК возбудил уголовное дело