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В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак - РИА Новости, 15.04.2024
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15:19 15.04.2024
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В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак - РИА Новости, 15.04.2024
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак
В центре Иркутска на школьницу, которая гуляла с бабушкой, напала стая бродячих собак, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:19
2024-04-15T15:19
происшествия
здоровье - общество
россия
иркутск
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ИРКУТСК, 15 апр — РИА Новости. В центре Иркутска на школьницу, которая гуляла с бабушкой, напала стая бродячих собак, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. В ходе мониторинга правоохранителями выявлена публикация о том, что в центре Иркутска на красноярскую школьницу напала стая бездомных собак. "В этот момент девочка гуляла в парке с бабушкой. Школьнице понадобилась медицинская помощь. По данному факту следственным органом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, здоровье - общество, россия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак

В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак, СК возбудил уголовное дело

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБеспризорные собаки
Беспризорные собаки - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Беспризорные собаки. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 апр — РИА Новости. В центре Иркутска на школьницу, которая гуляла с бабушкой, напала стая бродячих собак, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
В ходе мониторинга правоохранителями выявлена публикация о том, что в центре Иркутска на красноярскую школьницу напала стая бездомных собак.
"В этот момент девочка гуляла в парке с бабушкой. Школьнице понадобилась медицинская помощь. По данному факту следственным органом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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