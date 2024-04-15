https://ria.ru/20240415/sholts-1940103580.html
Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль
Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег Иран от совершения новых атак на Израиль, а самому Израилю посоветовал способствовать деэскалации напряженности. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:41
2024-04-15T11:41
2024-04-15T11:57
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иран
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег Иран от совершения новых атак на Израиль, а самому Израилю посоветовал способствовать деэскалации напряженности."Нападение Ирана на Израиль было беспрецедентным, это то, чего не должно было произойти, это была ужасная эскалация. Поэтому я хочу еще раз повторить свое предостережение: со стороны Ирана больше не должно быть подобных действий", - сказал Шольц на пресс-конференции в Шанхае, которую транслировал телеканал NTV.Когда канцлера спросили, пытается ли он убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не давать военного ответа на атаку Ирана, он ответил, что "наш совет заключается в том, что нужно самим способствовать деэскалации".Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, германия, олаф шольц, биньямин нетаньяху, бени ганц, корпус стражей исламской революции
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Германия, Олаф Шольц, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции
Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль
Шольц предостерег Иран от новых атак, а Израиль призвал к деэскалации
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег Иран от совершения новых атак на Израиль, а самому Израилю посоветовал способствовать деэскалации напряженности.
«
"Нападение Ирана на Израиль было беспрецедентным, это то, чего не должно было произойти, это была ужасная эскалация. Поэтому я хочу еще раз повторить свое предостережение: со стороны Ирана больше не должно быть подобных действий", - сказал Шольц на пресс-конференции в Шанхае, которую транслировал телеканал NTV.
Когда канцлера спросили, пытается ли он убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не давать военного ответа на атаку Ирана, он ответил, что "наш совет заключается в том, что нужно самим способствовать деэскалации".
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.