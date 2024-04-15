https://ria.ru/20240415/sanktsii-1940195993.html

Эксперт оценил последствия новых санкций ЕС против Ирана

Эксперт оценил последствия новых санкций ЕС против Ирана - РИА Новости, 15.04.2024

Эксперт оценил последствия новых санкций ЕС против Ирана

Планируемые Евросоюзом новые санкции против Ирана практически никак не отразятся на нем, особенно в отношении производства беспилотников и ракет, кроме того,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:35

2024-04-15T16:35

2024-04-15T16:35

технологии

иран

израиль

сша

андрей новиков (атц снг)

урсула фон дер ляйен

евросоюз

оон

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Планируемые Евросоюзом новые санкции против Ирана практически никак не отразятся на нем, особенно в отношении производства беспилотников и ракет, кроме того, Тегеран новыми ограничениями не напугать: пример России показал, что в условиях глобального рынка даже большое количество санкций не приведет страну к коллапсу, прокомментировал РИА Новости кандидат экономических наук, старший преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Новиков. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности против производства Тегераном беспилотников и ракет. Согласно данным Евростата, которые изучило РИА Новости, союз не поставляет Ирану беспилотные летательные аппараты и боевые ракеты, равно как и сам не закупает их у республики. При этом общий объем торговли ЕС и Ирана в 2023 году составил почти 5 миллиардов долларов. "Фактически западные страны никак не могут напугать Иран новыми пакетами санкций. Пример России также всем показал, что в условиях глобального рынка, даже если против довольно автономной в экономическом плане страны введут в 3 раза больше ограничений, это не приведет к ее коллапсу или критическому замедлению развития", - считает Новиков. Он напоминает, что страна уже 44 года находится под различными санкциями, как со стороны США и стран ЕС, так и со стороны ООН. И при этом у Тегерана есть широкие возможности как по развитию собственных производств, особенно в области военной промышленности, автомобилестроения и производства бытовой электроники, так и по закупке необходимых компонентов и товаров у Китая и через посредников в лице третьих стран, отмечает эксперт. Поэтому "планируемые санкции практически никак не отразятся на Иране, особенно в отношении производства беспилотников и ракет", добавляет Новиков. Так, Иран в атаке против Израиля, говорит эксперт, применял гиперзвуковые ракеты. И в этом он существенно опережает США, которые пока не могут наладить выпуск подобных систем и много лет сталкиваются с проблемами на стадии их испытаний и разработки, добавляет Новиков. Что касается дешевых дронов, то здесь для Запада ситуация еще более неоптимистичная, считает он. Особо современных двигателей, систем наведения и электроники для дронов не требуется, а это значит, что их можно производить исключительно из своих компонентов, заключил Новиков. Элитное подразделение ВС Ирана, КСИР, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".

https://ria.ru/20240312/sanktsii-1932468377.html

https://ria.ru/20240415/otvet-1940184741.html

иран

израиль

сша

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технологии, иран, израиль, сша, андрей новиков (атц снг), урсула фон дер ляйен, евросоюз, оон