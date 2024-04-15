https://ria.ru/20240415/repatrianty-1940058191.html
Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов
Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов - РИА Новости, 15.04.2024
Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов
Калининградская область первой в России ввела меры поддержки для репатриантов, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telagram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:03
2024-04-15T09:03
2024-04-15T10:08
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КАЛИНИНГРАД, 15 апр — РИА Новости. Калининградская область первой в России ввела меры поддержки для репатриантов, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telagram-канале."Первые в стране вводим меры поддержки для репатриантов. Соответствующее поручение дал коллегам из Министерства социальной политики Калининградской области", — написал глава региона.Согласно документу, репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, власти компенсируют подтвержденные расходы на социальную адаптацию: Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.Алиханов уточнил, что еще одной мерой поддержки станет сервисный центр. Его специалисты будут давать консультации, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открыть центр планируют в конце апреля.
https://ria.ru/20240217/pereselenie-1927922804.html
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калининградская область, россия, антон алиханов, общество
Калининградская область, Россия, Антон Алиханов, Общество
Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов
Алиханов: Калининградская область первой в РФ ввела меры поддержки репатриантов
КАЛИНИНГРАД, 15 апр — РИА Новости.
Калининградская область первой в России ввела меры поддержки для репатриантов, сообщил губернатор Антон Алиханов в Telagram-канале
.
"Первые в стране вводим меры поддержки для репатриантов. Соответствующее поручение дал коллегам из Министерства социальной политики Калининградской области", — написал глава региона.
К репатриантам относятся желающие вернуться на родину: россияне, постоянно проживающие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР; те, у кого есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу.
Согласно документу, репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, власти компенсируют подтвержденные расходы на социальную адаптацию:
- медицинское освидетельствование;
- признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных за рубежом;
- аренду квартиры в течение полугода.
Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.
Алиханов уточнил, что еще одной мерой поддержки станет сервисный центр. Его специалисты будут давать консультации, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открыть центр планируют в конце апреля.