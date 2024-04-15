В столичном приюте РПЦ для бездомных запустили кожевенное производство
Общественно-церковный приют "Теплый прием" запустил кожевенное производство
© Фото : администрация г.о. ХимкиХимки
© Фото : администрация г.о. Химки
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Общественно-церковный приют для бездомных “Теплый прием” открыл артель – кожевенное производство, где работу могут получить люди, прошедшие там реабилитацию, следует из сообщения, распространенного пресс-службой приюта.
"Общественно-церковный приют для бездомных людей “Теплый прием” запускает новый проект - производство кожаных изделий. В артели, рассчитанной на 10 мастеров, будут работать бездомные люди, успешно прошедшие реабилитацию и обучение в центре. Ранее в “Теплом приеме” была открыта первая в России кожевенная мастерская, в которой любой желающий бездомный мог обучиться ремеслу у опытных кожевников. За год работы в ней прошли обучение 46 человек. Большинство из них - люди с инвалидностью", – сказано в сообщении.
Среди заказчиков артели: сеть супермаркетов “Вкусвилл”, Департамент труда и социальной защиты населения города Москва, а также гости, волонтеры, подписчики проекта в социальных сетях, пользователи “Ozon”, “Авито”, отмечают в пресс-службе.
Цель проекта – дать выпускникам приюта надежную и интересную работу, пояснили организаторы.
"Не сложно накормить человека, одеть, восстановить паспорт и даже изготовить протезы, но дать человеку новый смысл жизни – самая сложная задача благотворительного проекта. Когда мы открыли обучающую кожевенную мастерскую “Надежда”, надеялись, что, возможно, ребята, которые уже много лет не могут найти работу, заинтересуются новым ремеслом, загорятся. Так и произошло. … Чтобы как можно больше ребят могли обучаться в мастерской, а выпускники получать заказы, мы открываем специальную артель", - приводят в пресс-службе слова руководителя “Теплого приема” Ильи Кускова.
По данным пресс-службы, "Теплый прием" – это общественно-церковная организация, которая помогает бездомным людям. "Проект заработал в 2017 году в Химках. Одновременно в приюте могут проживать 70 человек - как мужчины, так и женещины. Им предоставляется временное жилье, пятиразовое питание, помощь социального работника, врача, психолога. Приют также оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья: людей с ампутациями или после других тяжелых операций. Прием бездомных осуществляется через мобильную службу, автобус милосердия и уличные социальные организации", - добавили в пресс-службе.
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