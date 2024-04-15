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Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными - РИА Новости, 15.04.2024
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10:06 15.04.2024 (обновлено: 10:12 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/predpriyatiya-1939708067.html
Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными
Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными - РИА Новости, 15.04.2024
Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными
Более 12 трлн руб. составила прибыль свыше 10 тыс. крупных и средних предприятий Москвы, которые показали положительный финансовый результат по итогам прошлого... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:06
2024-04-15T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 12 трлн руб. составила прибыль свыше 10 тыс. крупных и средних предприятий Москвы, которые показали положительный финансовый результат по итогам прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Прибыльными организациям можно считать компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финрезультат: доходы от их деятельности были выше расходов. При этом в выборку не включены государственные и муниципальные учреждения, банки, а также страховые организации и пенсионные фонды."По итогам 2023 года прибыльными стали свыше 10 тысяч предприятий, или почти 73% крупных и средних компаний столицы. Они получили более 12 триллионов рублей, что на 37% превышает результат 2022-го. Почти 20% от этой суммы, или около 2,4 триллиона рублей, обеспечили обрабатывающие производства", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что прибыль крупных и средних предприятий торговли оценивается в 2 трлн руб., или более 16% от общего объема. Фирмы из финсектора заработали еще порядка 1,7 трлн руб., (почти 14%). Кроме того, 1 трлн руб. (свыше 8% совокупной прибыли), получили организации, которые работают в области информации и связи. Столько же получили компании из сферы профессиональной, научной и технической деятельности.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что лидерами по приросту прибыли за прошлый год в мегаполисе стали компании, которые осуществляют административную деятельность. По сравнению с 2022 годом ими были наращены показатели примерно в 4 раза – почти до 1 трлн руб. По ее словам, на 85% – до 921 млрд руб. – была увеличена прибыль организаций из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха. При этом прибыль предприятий отрасли транспортировки и хранения выросла на 65% – почти до 870 млрд руб.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы за первый квартал текущего года предоставили двум инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 12 трлн руб. составила прибыль свыше 10 тыс. крупных и средних предприятий Москвы, которые показали положительный финансовый результат по итогам прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Прибыльными организациям можно считать компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финрезультат: доходы от их деятельности были выше расходов. При этом в выборку не включены государственные и муниципальные учреждения, банки, а также страховые организации и пенсионные фонды.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Ефимов: промышленников Москвы обучат работе с искусственным интеллектом
12 апреля, 14:19
"По итогам 2023 года прибыльными стали свыше 10 тысяч предприятий, или почти 73% крупных и средних компаний столицы. Они получили более 12 триллионов рублей, что на 37% превышает результат 2022-го. Почти 20% от этой суммы, или около 2,4 триллиона рублей, обеспечили обрабатывающие производства", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что прибыль крупных и средних предприятий торговли оценивается в 2 трлн руб., или более 16% от общего объема. Фирмы из финсектора заработали еще порядка 1,7 трлн руб., (почти 14%). Кроме того, 1 трлн руб. (свыше 8% совокупной прибыли), получили организации, которые работают в области информации и связи. Столько же получили компании из сферы профессиональной, научной и технической деятельности.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что лидерами по приросту прибыли за прошлый год в мегаполисе стали компании, которые осуществляют административную деятельность. По сравнению с 2022 годом ими были наращены показатели примерно в 4 раза – почти до 1 трлн руб. По ее словам, на 85% – до 921 млрд руб. – была увеличена прибыль организаций из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха. При этом прибыль предприятий отрасли транспортировки и хранения выросла на 65% – почти до 870 млрд руб.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Ефимов: комплекс по производству продуктов питания построят в САО
12 апреля, 09:07
Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы за первый квартал текущего года предоставили двум инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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