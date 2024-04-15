https://ria.ru/20240415/predpriyatiya-1939708067.html

Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными

Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными - РИА Новости, 15.04.2024

Ефимов: более 10 тысяч крупных и средних предприятий стали прибыльными

Более 12 трлн руб. составила прибыль свыше 10 тыс. крупных и средних предприятий Москвы, которые показали положительный финансовый результат по итогам прошлого... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:06

2024-04-15T10:06

2024-04-15T10:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 12 трлн руб. составила прибыль свыше 10 тыс. крупных и средних предприятий Москвы, которые показали положительный финансовый результат по итогам прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Прибыльными организациям можно считать компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финрезультат: доходы от их деятельности были выше расходов. При этом в выборку не включены государственные и муниципальные учреждения, банки, а также страховые организации и пенсионные фонды."По итогам 2023 года прибыльными стали свыше 10 тысяч предприятий, или почти 73% крупных и средних компаний столицы. Они получили более 12 триллионов рублей, что на 37% превышает результат 2022-го. Почти 20% от этой суммы, или около 2,4 триллиона рублей, обеспечили обрабатывающие производства", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что прибыль крупных и средних предприятий торговли оценивается в 2 трлн руб., или более 16% от общего объема. Фирмы из финсектора заработали еще порядка 1,7 трлн руб., (почти 14%). Кроме того, 1 трлн руб. (свыше 8% совокупной прибыли), получили организации, которые работают в области информации и связи. Столько же получили компании из сферы профессиональной, научной и технической деятельности.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что лидерами по приросту прибыли за прошлый год в мегаполисе стали компании, которые осуществляют административную деятельность. По сравнению с 2022 годом ими были наращены показатели примерно в 4 раза – почти до 1 трлн руб. По ее словам, на 85% – до 921 млрд руб. – была увеличена прибыль организаций из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха. При этом прибыль предприятий отрасли транспортировки и хранения выросла на 65% – почти до 870 млрд руб.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы за первый квартал текущего года предоставили двум инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков.

https://ria.ru/20240412/promyshlenniki-1939443353.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)