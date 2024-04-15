https://ria.ru/20240415/polozhenie-1940046615.html

"На жизнеобеспечении": на Западе забили тревогу из-за положения Украины

"На жизнеобеспечении": на Западе забили тревогу из-за положения Украины - РИА Новости, 15.04.2024

"На жизнеобеспечении": на Западе забили тревогу из-за положения Украины

Военно-промышленный комплекс Украины практически полностью зависит от западной поддержки, в то время как Россия наращивает темпы производства вооружений, заявил РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T06:39

2024-04-15T06:39

2024-04-15T07:56

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Военно-промышленный комплекс Украины практически полностью зависит от западной поддержки, в то время как Россия наращивает темпы производства вооружений, заявил полковник ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкой газете Berliner Zeitung."Военно-промышленный комплекс Украины понес тяжелые потери в ходе конфликта. Киев, можно сказать, находится на жизнеобеспечении Запада", — сказал он.Военный эксперт отметил, что данное обстоятельство становится проблемой для западных стран, поскольку их собственные запасы вооружений также истощаются. При этом он обратил внимание на ускоряющиеся темпы производства боеприпасов на российских оборонных предприятиях."С другой стороны мы видим Россию, которая производит боеприпасы в три смены", — заметил Рейснер.В марте Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000.В конце прошлого месяца Шойгу также проводил проверку на предприятиях в Алтайском крае, в ходе которой призвал работников "пахать в три смены". На одном из заводов, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам, ему доложили, что увеличили производство в 3,5 раза.

https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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