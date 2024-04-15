Переговоры по Приднестровью идут без участия России, заявили в Молдавии
Экс-вице-премьер Молдавии: переговоры по ПМР уже пять лет продолжаются без РФ
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" уже пять лет идут без России, заявил бывший вице-премьер по реинтеграции Молдавии Александр Фленкя.
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"Переговоры уже идут по факту без участия Российской Федерации.. Этот прецедент идет уже не 2 года, а строго говоря с 2019 года, в октябре 2019 года состоялось последнее заседание формата "5+2" - по сути, уже 5 лет переговоры идут без Российской Федерации. Поэтому Москва постоянно и призывает, давайте, возобновите переговоры в формате "5+2". Почему? Потому что в формате "1+1" России нет", - заявил Фленкя в эфире телеканала TV8.
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"Кишинев всегда может поменять для себя список координат и приоритетов, а Тирасполь уже подстроится", - отмечает бывший вице-премьер.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.