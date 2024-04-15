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Переговоры по Приднестровью идут без участия России, заявили в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2024
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22:14 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/peregovory-1940269341.html
Переговоры по Приднестровью идут без участия России, заявили в Молдавии
Переговоры по Приднестровью идут без участия России, заявили в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2024
Переговоры по Приднестровью идут без участия России, заявили в Молдавии
Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" уже пять лет идут без России, заявил бывший вице-премьер по реинтеграции Молдавии... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:14
2024-04-15T22:14
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молдавия
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" уже пять лет идут без России, заявил бывший вице-премьер по реинтеграции Молдавии Александр Фленкя. "Переговоры уже идут по факту без участия Российской Федерации.. Этот прецедент идет уже не 2 года, а строго говоря с 2019 года, в октябре 2019 года состоялось последнее заседание формата "5+2" - по сути, уже 5 лет переговоры идут без Российской Федерации. Поэтому Москва постоянно и призывает, давайте, возобновите переговоры в формате "5+2". Почему? Потому что в формате "1+1" России нет", - заявил Фленкя в эфире телеканала TV8. По его словам, Кишинев и Тирасполь так или иначе решают между собой все острые вопросы. "Кишинев всегда может поменять для себя список координат и приоритетов, а Тирасполь уже подстроится", - отмечает бывший вице-премьер. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240329/pridnestrove-1936503737.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев, обсе
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, ОБСЕ
Переговоры по Приднестровью идут без участия России, заявили в Молдавии

Экс-вице-премьер Молдавии: переговоры по ПМР уже пять лет продолжаются без РФ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" уже пять лет идут без России, заявил бывший вице-премьер по реинтеграции Молдавии Александр Фленкя.
«
"Переговоры уже идут по факту без участия Российской Федерации.. Этот прецедент идет уже не 2 года, а строго говоря с 2019 года, в октябре 2019 года состоялось последнее заседание формата "5+2" - по сути, уже 5 лет переговоры идут без Российской Федерации. Поэтому Москва постоянно и призывает, давайте, возобновите переговоры в формате "5+2". Почему? Потому что в формате "1+1" России нет", - заявил Фленкя в эфире телеканала TV8.
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По его словам, Кишинев и Тирасполь так или иначе решают между собой все острые вопросы.
«
"Кишинев всегда может поменять для себя список координат и приоритетов, а Тирасполь уже подстроится", - отмечает бывший вице-премьер.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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