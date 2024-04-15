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В Тюменской области ожидается исторический максимум подъема уровня воды - РИА Новости, 15.04.2024
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12:21 15.04.2024 (обновлено: 13:20 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940118179.html
В Тюменской области ожидается исторический максимум подъема уровня воды
В Тюменской области ожидается исторический максимум подъема уровня воды - РИА Новости, 15.04.2024
В Тюменской области ожидается исторический максимум подъема уровня воды
Уровень воды в реке Ишим может достичь исторического максимума, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:21
2024-04-15T13:20
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим может достичь исторического максимума, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24"."Ситуация напряженная, вода в реке Ишим очень динамично прибывает. Мы получили обновленный прогноз, который существенно превышает тот, который мы получили еще 5 апреля, — на полметра, на метр. И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим", — сказал глава области.Он уточнил, что на первом гидропосту "Ильинка" вода пока не достигла восьми метров, но, согласно прогнозу, максимальный уровень там может достичь десяти метров. Исходя из новых данных, власти пересчитают число населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления в Тюменской области.Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Муниципалитеты, которые находятся ниже по течению, имеют больший запас времени.Для того чтобы не допустить образования заторов при прохождении паводка, власти начали взрывать лед на реке Ишим.Губернатор не исключил, что власти будут принудительно эвакуировать людей, которые откажутся уехать добровольно. По его словам, самое главное на сегодняшний день — четко оценить зону возможного затопления и заранее провести эвакуацию людей, пункты временного размещения подготовлены.&quot;Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону возможного подтопления&quot;, — говорится в сообщении информационного центра правительства региона.В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля. В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20240415/pavodki-1940097915.html
https://ria.ru/20240415/orenburg-1940052601.html
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области ожидается исторический максимум подъема уровня воды

Моор: уровень воды в реке Ишим по обновленному прогнозу может достигнуть 10 м

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиСотрудники МЧС проводят работы по установке водоналивной дамбы в Тюменской области
Сотрудники МЧС проводят работы по установке водоналивной дамбы в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Сотрудники МЧС проводят работы по установке водоналивной дамбы в Тюменской области
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим может достичь исторического максимума, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация напряженная, вода в реке Ишим очень динамично прибывает. Мы получили обновленный прогноз, который существенно превышает тот, который мы получили еще 5 апреля, — на полметра, на метр. И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим", — сказал глава области.
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Он уточнил, что на первом гидропосту "Ильинка" вода пока не достигла восьми метров, но, согласно прогнозу, максимальный уровень там может достичь десяти метров. Исходя из новых данных, власти пересчитают число населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления в Тюменской области.
Большая вода может прийти в населенные пункты на границе с Казахстаном в течение двух-трех дней. Муниципалитеты, которые находятся ниже по течению, имеют больший запас времени.
Для того чтобы не допустить образования заторов при прохождении паводка, власти начали взрывать лед на реке Ишим.
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Губернатор не исключил, что власти будут принудительно эвакуировать людей, которые откажутся уехать добровольно. По его словам, самое главное на сегодняшний день — четко оценить зону возможного затопления и заранее провести эвакуацию людей, пункты временного размещения подготовлены.
«

"Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону возможного подтопления", — говорится в сообщении информационного центра правительства региона.

В регионе действует режим ЧС по паводку. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля. В Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.
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