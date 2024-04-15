https://ria.ru/20240415/pavodok-1940070400.html
Паводок отступает от сел Куртамышского округа Курганской области
Паводок отступает от сел Куртамышского округа Курганской области - РИА Новости, 15.04.2024
Паводок отступает от сел Куртамышского округа Курганской области
Паводок отступает от населенных пунктов в Куртамышском муниципальном округе Курганской области, сообщила пресс-служба округа. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:08
2024-04-15T10:08
2024-04-15T10:16
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Паводок отступает от населенных пунктов в Куртамышском муниципальном округе Курганской области, сообщила пресс-служба округа. "Паводок шаг за шагом отступает от поселений Куртамышского муниципального округа: Толстоверетино, Сосновка, Лебяжье, Каминка, Закоулово и Язево, но расслабляться пока рано. Когда вода пойдет на значительную убыль и глава муниципального образования примет решение об отмене эвакуации, энергетики незамедлительно проведут осмотр энергообъектов, попавших в зону затопления, при необходимости проведут ремонтные работы", - говорится в сообщении. В пострадавших домах планируется послепаводковая дезинфекция домов и территорий, которые ещё недавно занимала вода, уточняется в сообщении. В населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, продолжают нести службу команда сотрудников МЧС и полиции. Принимаются заявления на выплату единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей от граждан, чьи дома были подтоплены в результате ЧС, напоминает пресс-служба. По данным ГУМЧС по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240408/polovode-1938494809.html
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происшествия, жилье, курганская область, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Паводок отступает от сел Куртамышского округа Курганской области
Паводок отступает от населенных пунктов Куртамышского округа Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости.
Паводок отступает от населенных пунктов в Куртамышском муниципальном округе Курганской области, сообщила пресс-служба
округа.
"Паводок шаг за шагом отступает от поселений Куртамышского муниципального округа: Толстоверетино, Сосновка, Лебяжье, Каминка, Закоулово и Язево, но расслабляться пока рано. Когда вода пойдет на значительную убыль и глава муниципального образования примет решение об отмене эвакуации, энергетики незамедлительно проведут осмотр энергообъектов, попавших в зону затопления, при необходимости проведут ремонтные работы", - говорится в сообщении.
В пострадавших домах планируется послепаводковая дезинфекция домов и территорий, которые ещё недавно занимала вода, уточняется в сообщении.
В населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, продолжают нести службу команда сотрудников МЧС и полиции.
Принимаются заявления на выплату единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей от граждан, чьи дома были подтоплены в результате ЧС, напоминает пресс-служба.
По данным ГУМЧС по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.