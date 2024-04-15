https://ria.ru/20240415/oruzhie-1940108412.html

В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России

В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России - РИА Новости, 15.04.2024

В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете на приобретение оружия иностранными гражданами в РФ, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:11

2024-04-15T12:11

2024-04-15T12:11

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госдума рф

общество

михаил матвеев

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете на приобретение оружия иностранными гражданами в РФ, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Авторами инициативы выступили депутаты ГД Михаил Матвеев и Сергей Обухов."Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Федеральный закон № 150-ФЗ) изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами", - сказано в пояснительной записке к проекту.Авторы отмечают, что оружие представляет собой источник повышенной опасности, как техническое средство, конструктивно предназначенное для поражения живой цели."Таким образом, для сохранения жизни и здоровья граждан необходимо усилить правовый режим оборота оружия… предлагается запретить иностранным гражданам приобретать оружие и осуществлять ввоз в Российскую Федерацию оружия", - добавляется в документе.

https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html

https://ria.ru/20211112/oruzhie-1758733174.html

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россия, госдума рф, общество, михаил матвеев, сергей обухов