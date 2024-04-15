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В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России - РИА Новости, 15.04.2024
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12:11 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/oruzhie-1940108412.html
В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России
В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России - РИА Новости, 15.04.2024
В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете на приобретение оружия иностранными гражданами в РФ, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:11
2024-04-15T12:11
россия
госдума рф
общество
михаил матвеев
сергей обухов
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете на приобретение оружия иностранными гражданами в РФ, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Авторами инициативы выступили депутаты ГД Михаил Матвеев и Сергей Обухов."Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Федеральный закон № 150-ФЗ) изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами", - сказано в пояснительной записке к проекту.Авторы отмечают, что оружие представляет собой источник повышенной опасности, как техническое средство, конструктивно предназначенное для поражения живой цели."Таким образом, для сохранения жизни и здоровья граждан необходимо усилить правовый режим оборота оружия… предлагается запретить иностранным гражданам приобретать оружие и осуществлять ввоз в Российскую Федерацию оружия", - добавляется в документе.
https://realty.ria.ru/20240413/zhile-1939696539.html
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россия, госдума рф, общество, михаил матвеев, сергей обухов
Россия, Госдума РФ, Общество, Михаил Матвеев, Сергей Обухов
В ГД внесли проект о запрете на приобретение оружия иностранцами в России

КПРФ внесла в ГД проект о запрете на приобретение оружия иностранными гражданами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете на приобретение оружия иностранными гражданами в РФ, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты ГД Михаил Матвеев и Сергей Обухов.
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"Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Федеральный закон № 150-ФЗ) изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы отмечают, что оружие представляет собой источник повышенной опасности, как техническое средство, конструктивно предназначенное для поражения живой цели.
"Таким образом, для сохранения жизни и здоровья граждан необходимо усилить правовый режим оборота оружия… предлагается запретить иностранным гражданам приобретать оружие и осуществлять ввоз в Российскую Федерацию оружия", - добавляется в документе.
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РоссияГосдума РФОбществоМихаил МатвеевСергей Обухов
 
 
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