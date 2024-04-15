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В Орске от воды освободилось более трех тысяч домов

В Орске от воды освободилось более трех тысяч домов - РИА Новости, 15.04.2024

В Орске от воды освободилось более трех тысяч домов

В частично затопленном Орске от воды освободилось 3763 дома, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:06

2024-04-15T21:06

2024-04-15T21:16

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 15 апр — РИА Новости. В частично затопленном Орске от воды освободилось 3763 дома, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."В Орске освободилось от воды 3763 дома — здесь начали работать комиссии по оценке ущерба имуществу и комиссии по оценке пригодности жилья к проживанию", — говорится в сообщении.Территории после схода воды обрабатывают дезсредствами. Также будет проведена санобработка городского кладбища. Восемь ветеринарных бригад проводят утилизацию павших животных в ходе рейдов и по заявкам жителей. За сутки утилизировано 3,5 тонны биоотходов, информируют областные власти.

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024