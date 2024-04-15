https://ria.ru/20240415/moskva-1940107260.html
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 15.04.2024
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта в подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:00
2024-04-15T12:00
2024-04-15T12:00
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта в подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в более 14,7 тысячи подъездах, в настоящее время работы стартовали во всех административных округах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта в подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в более 14,7 тысячи подъездах, в настоящее время работы стартовали во всех административных округах", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.