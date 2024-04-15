https://ria.ru/20240415/moskva-1940107260.html

Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве

Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 15.04.2024

Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта в подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:00

2024-04-15T12:00

2024-04-15T12:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156080/09/1560800906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47883634e95592af5689e0c3414b550c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению ремонта в подъездах многоквартирных домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в более 14,7 тысячи подъездах, в настоящее время работы стартовали во всех административных округах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20240412/dorogi-1939569389.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы