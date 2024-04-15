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Мексика рекомендовала гражданам покинуть Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
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20:25 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/meksika-1940254870.html
Мексика рекомендовала гражданам покинуть Израиль
Мексика рекомендовала гражданам покинуть Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
Мексика рекомендовала гражданам покинуть Израиль
Необязательные поездки граждан Мексики в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль и в Иран, не приветствуются, а уже находящимся в Израиле мексиканцам... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:25
2024-04-15T20:25
в мире
израиль
иран
мексика
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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МЕХИКО, 15 апр - РИА Новости. Необязательные поездки граждан Мексики в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль и в Иран, не приветствуются, а уже находящимся в Израиле мексиканцам рекомендовано срочно покинуть страну, заявило министерство иностранных дел Мексики. "Необязательные поездки в регион, в основном в Израиль и Иран, не рекомендуются, поскольку возможности консульской помощи и защиты могут серьезно снизиться из-за роста напряженности в этих странах. Тем, кто в настоящее время находится в Израиле, рекомендуется запланировать свой отъезд как можно скорее. Существуют коммерческие рейсы, которыми можно безопасно покинуть страну. Варианты выезда могут быть строго ограничены без предварительного уведомления, поэтому невозможно гарантировать, что в будущем будут созданы условия для безопасной и быстрой эвакуации мексиканцев", - говорится в коммюнике на сайте МИД Мексики. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
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в мире, израиль, иран, мексика, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Мексика, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Мексика рекомендовала гражданам покинуть Израиль

МИД Мексики рекомендовал своим гражданам как можно скорее покинуть Израиль

© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики . Архивное фото
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МЕХИКО, 15 апр - РИА Новости. Необязательные поездки граждан Мексики в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль и в Иран, не приветствуются, а уже находящимся в Израиле мексиканцам рекомендовано срочно покинуть страну, заявило министерство иностранных дел Мексики.
«
"Необязательные поездки в регион, в основном в Израиль и Иран, не рекомендуются, поскольку возможности консульской помощи и защиты могут серьезно снизиться из-за роста напряженности в этих странах. Тем, кто в настоящее время находится в Израиле, рекомендуется запланировать свой отъезд как можно скорее. Существуют коммерческие рейсы, которыми можно безопасно покинуть страну. Варианты выезда могут быть строго ограничены без предварительного уведомления, поэтому невозможно гарантировать, что в будущем будут созданы условия для безопасной и быстрой эвакуации мексиканцев", - говорится в коммюнике на сайте МИД Мексики.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля
14 апреля, 04:18
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке
Вчера, 11:48
 
В миреИзраильИранМексикаБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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