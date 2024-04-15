Рейтинг@Mail.ru
Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90% - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
13:06 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/kontrakty-1940128841.html
Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90%
Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90% - РИА Новости, 15.04.2024
Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90%
Контракты на выполнение работ в рамках 13 национальных проектов почти на 14,5 миллиарда рублей на 2024 год заключены в Белгородской области на 90%, сообщила... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:06
2024-04-15T13:06
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3f94111e1ef0257458a6887811940d2c.jpg
БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Контракты на выполнение работ в рамках 13 национальных проектов почти на 14,5 миллиарда рублей на 2024 год заключены в Белгородской области на 90%, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову доложили о ходе реализации национальных проектов в 2024 году. "В Белгородской области в текущем году реализуются 13 нацпроектов, включающие 46 региональных составляющих. Общая сумма реализации — почти 14,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Как пояснили в правительстве региона, наибольшее финансирование выделяется нацпроектам "Образование" (3,53 миллиарда рублей), "Безопасные качественные автомобильные дороги" (3,5 миллиарда рублей), "Здравоохранение" (2,64 миллиарда рублей). "Общая контрактация нацпроектов в этом году завершена практически на 90%", - подчеркнули в правительстве. Процесс контракции работ в рамках нацпроектов в 2024 году окончательно завершён министерством природопользования, министерством культуры, почти завершен министерством автомобильных дорог и транспорта области, а также министерством жилищно-коммунального хозяйства. "Наименьший процент контрактации сейчас у министерства образования области. На данный момент эта работа завершена на 56% (367 из 652 миллиарда рублей). Невысокий показатель связан с введением в текущем году нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", - добавили в пресс-службе. Сейчас все необходимые контракты уже размещены. До 1 июля процедура контракции будет полностью завершена, заверили главу региона.
https://ria.ru/20240415/belgorod-1940064664.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940126642_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_875b3a7e0f55c75dd8d937999e531263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, жкх
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ЖКХ

Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90%

© iStock.com / ilkercelikМужчина подписывает договор
Мужчина подписывает договор - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© iStock.com / ilkercelik
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Контракты на выполнение работ в рамках 13 национальных проектов почти на 14,5 миллиарда рублей на 2024 год заключены в Белгородской области на 90%, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову доложили о ходе реализации национальных проектов в 2024 году.
«
"В Белгородской области в текущем году реализуются 13 нацпроектов, включающие 46 региональных составляющих. Общая сумма реализации — почти 14,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Как пояснили в правительстве региона, наибольшее финансирование выделяется нацпроектам "Образование" (3,53 миллиарда рублей), "Безопасные качественные автомобильные дороги" (3,5 миллиарда рублей), "Здравоохранение" (2,64 миллиарда рублей). "Общая контрактация нацпроектов в этом году завершена практически на 90%", - подчеркнули в правительстве.
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов
09:41
Процесс контракции работ в рамках нацпроектов в 2024 году окончательно завершён министерством природопользования, министерством культуры, почти завершен министерством автомобильных дорог и транспорта области, а также министерством жилищно-коммунального хозяйства.
«
"Наименьший процент контрактации сейчас у министерства образования области. На данный момент эта работа завершена на 56% (367 из 652 миллиарда рублей). Невысокий показатель связан с введением в текущем году нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", - добавили в пресс-службе.
Сейчас все необходимые контракты уже размещены. До 1 июля процедура контракции будет полностью завершена, заверили главу региона.
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала