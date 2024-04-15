https://ria.ru/20240415/kontrakty-1940128841.html

Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90%

Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90% - РИА Новости, 15.04.2024

Контракты по 13 нацпроектам в Белгородской области заключены на 90%

Контракты на выполнение работ в рамках 13 национальных проектов почти на 14,5 миллиарда рублей на 2024 год заключены в Белгородской области на 90%, сообщила... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:06

2024-04-15T13:06

2024-04-15T13:06

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

жкх

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БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Контракты на выполнение работ в рамках 13 национальных проектов почти на 14,5 миллиарда рублей на 2024 год заключены в Белгородской области на 90%, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову доложили о ходе реализации национальных проектов в 2024 году. "В Белгородской области в текущем году реализуются 13 нацпроектов, включающие 46 региональных составляющих. Общая сумма реализации — почти 14,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Как пояснили в правительстве региона, наибольшее финансирование выделяется нацпроектам "Образование" (3,53 миллиарда рублей), "Безопасные качественные автомобильные дороги" (3,5 миллиарда рублей), "Здравоохранение" (2,64 миллиарда рублей). "Общая контрактация нацпроектов в этом году завершена практически на 90%", - подчеркнули в правительстве. Процесс контракции работ в рамках нацпроектов в 2024 году окончательно завершён министерством природопользования, министерством культуры, почти завершен министерством автомобильных дорог и транспорта области, а также министерством жилищно-коммунального хозяйства. "Наименьший процент контрактации сейчас у министерства образования области. На данный момент эта работа завершена на 56% (367 из 652 миллиарда рублей). Невысокий показатель связан с введением в текущем году нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", - добавили в пресс-службе. Сейчас все необходимые контракты уже размещены. До 1 июля процедура контракции будет полностью завершена, заверили главу региона.

https://ria.ru/20240415/belgorod-1940064664.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, жкх