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Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство - РИА Новости, 15.04.2024
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Шоубиз
 
21:14 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/kandelaki-1940262517.html
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство - РИА Новости, 15.04.2024
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство
Директор ТНТ Тина Канделаки получила специальный приз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:14
2024-04-15T21:14
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общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Директор ТНТ Тина Канделаки получила специальный приз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. "Это награда, безусловно, посвящается "Газпром Медиа Холдингу". Как вы все прекрасно знаете, мы очень активно развиваем всех наших звезд в интернете. И, наверное, я не могу не отметить особенно отличившихся, из последнего, наверное, феноменальный успех, невероятной программы, нашей самой главной звездочки воскресного дня, это, конечно же, "Звезды в Китае", - сказала Канделаки. Она также отметила, успех "Фабрики звезд" на ТНТ. "Мы смотрим и видим, какое количество абсолютно молодых лиц, которые загорелись на телеканале ТНТ, явно становится любимцами интернета и Rutube этому максимально способствует, как и десятки миллионов просмотров", - сказала Канделаки. Она также отметила успех программы "Шоу Воли", которая каждый раз становится событием. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html
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москва, тина канделаки (тинатин канделаки), общество
Шоубиз, Москва, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Общество
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство

Канделаки получила спецприз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТина Канделаки
Тина Канделаки - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Тина Канделаки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Директор ТНТ Тина Канделаки получила специальный приз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве.
Актеры Григорий Дудник и Ярослав Могильников, получившие награду в специальной номинации Голос Поколения за сериал Слово пацана. Кровь на асфальте. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"
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"Это награда, безусловно, посвящается "Газпром Медиа Холдингу". Как вы все прекрасно знаете, мы очень активно развиваем всех наших звезд в интернете. И, наверное, я не могу не отметить особенно отличившихся, из последнего, наверное, феноменальный успех, невероятной программы, нашей самой главной звездочки воскресного дня, это, конечно же, "Звезды в Китае", - сказала Канделаки.
Она также отметила, успех "Фабрики звезд" на ТНТ. "Мы смотрим и видим, какое количество абсолютно молодых лиц, которые загорелись на телеканале ТНТ, явно становится любимцами интернета и Rutube этому максимально способствует, как и десятки миллионов просмотров", - сказала Канделаки.
Она также отметила успех программы "Шоу Воли", которая каждый раз становится событием.
Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
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