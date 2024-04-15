https://ria.ru/20240415/kandelaki-1940262517.html
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство - РИА Новости, 15.04.2024
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство
Директор ТНТ Тина Канделаки получила специальный приз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:14
2024-04-15T21:14
2024-04-15T21:14
шоубиз
москва
тина канделаки (тинатин канделаки)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025883_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_28bba1150b4c2bdfd57401d77cdfeb5d.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Директор ТНТ Тина Канделаки получила специальный приз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. "Это награда, безусловно, посвящается "Газпром Медиа Холдингу". Как вы все прекрасно знаете, мы очень активно развиваем всех наших звезд в интернете. И, наверное, я не могу не отметить особенно отличившихся, из последнего, наверное, феноменальный успех, невероятной программы, нашей самой главной звездочки воскресного дня, это, конечно же, "Звезды в Китае", - сказала Канделаки. Она также отметила, успех "Фабрики звезд" на ТНТ. "Мы смотрим и видим, какое количество абсолютно молодых лиц, которые загорелись на телеканале ТНТ, явно становится любимцами интернета и Rutube этому максимально способствует, как и десятки миллионов просмотров", - сказала Канделаки. Она также отметила успех программы "Шоу Воли", которая каждый раз становится событием. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html
https://ria.ru/20240207/nagrazhdenie-1926014125.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025883_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce73d93e4c3d97184e29e2f292a772d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тина канделаки (тинатин канделаки), общество
Шоубиз, Москва, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Общество
Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство
Канделаки получила спецприз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство