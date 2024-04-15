https://ria.ru/20240415/kandelaki-1940262517.html

Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство

Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство - РИА Новости, 15.04.2024

Канделаки получила спецприз за интеграцию лиц в онлайн-пространство

Директор ТНТ Тина Канделаки получила специальный приз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:14

2024-04-15T21:14

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Директор ТНТ Тина Канделаки получила специальный приз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. "Это награда, безусловно, посвящается "Газпром Медиа Холдингу". Как вы все прекрасно знаете, мы очень активно развиваем всех наших звезд в интернете. И, наверное, я не могу не отметить особенно отличившихся, из последнего, наверное, феноменальный успех, невероятной программы, нашей самой главной звездочки воскресного дня, это, конечно же, "Звезды в Китае", - сказала Канделаки. Она также отметила, успех "Фабрики звезд" на ТНТ. "Мы смотрим и видим, какое количество абсолютно молодых лиц, которые загорелись на телеканале ТНТ, явно становится любимцами интернета и Rutube этому максимально способствует, как и десятки миллионов просмотров", - сказала Канделаки. Она также отметила успех программы "Шоу Воли", которая каждый раз становится событием. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.

https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html

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москва, тина канделаки (тинатин канделаки), общество