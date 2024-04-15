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СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
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17:02 15.04.2024 (обновлено: 17:08 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/izrail-1940204674.html
СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана
СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана
Израиль отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:02
2024-04-15T17:08
в мире
израиль
рафах (провинция)
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
сектор газа
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Израиль отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника."Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
израиль
рафах (провинция)
иран
сектор газа
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в мире, израиль, рафах (провинция), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Сектор Газа
СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана

CNN: Израиль отложил планы по наземной операции в Рафахе после атаки Ирана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Израиль отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника.
"Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреИзраильРафах (провинция)ИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемСектор Газа
 
 
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