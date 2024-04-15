https://ria.ru/20240415/izrail-1940204674.html

СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана

СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ: Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за атаки Ирана

Израиль отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:02

2024-04-15T17:02

2024-04-15T17:08

в мире

израиль

рафах (провинция)

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

сектор газа

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Израиль отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника."Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, сектор газа