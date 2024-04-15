Рейтинг@Mail.ru
В электропоезде в Рязанской области избили подростков - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izbienie-1940161491.html
В электропоезде в Рязанской области избили подростков
В электропоезде в Рязанской области избили подростков - РИА Новости, 15.04.2024
В электропоезде в Рязанской области избили подростков
Подростков избили в поезде в Рязанской области, организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:33
2024-04-15T14:33
происшествия
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
РЯЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Подростков избили в поезде в Рязанской области, организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Информацию об избиении двух подростков в электричке якобы за внешний вид - длинные волосы и одежду - опубликовал в воскресенье ряд рязанских СМИ. "Следователем организована доследственная проверка по факту инцидента с несовершеннолетними в электропоезде в Рязанской области", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Западное СУ на транспорте также опровергло информацию СМИ о том, что в электричке сообщением "Сасово — Рязань" подростков избила толпа "нерусских ребят". "Информация, касающаяся участников происшедшего, не соответствует действительности. Первоначальными проверочными мероприятиями установлены все участники инцидента – граждане Российской Федерации", - отмечается в сообщении. Как сообщили РИА Новости в региональном линейном отделе МВД России на транспорте, в воскресенье в дежурной части зарегистрированы заявления от двух женщин по факту нанесения телесных повреждений их сыновьям. Ведомство также проводит проверку.
https://ria.ru/20240408/obvinenie-1938636725.html
https://ria.ru/20240304/izbienie-1931057012.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В электропоезде в Рязанской области избили подростков

В электропоезде в Рязанской области избили двух подростков за внешний вид

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Подростков избили в поезде в Рязанской области, организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
Информацию об избиении двух подростков в электричке якобы за внешний вид - длинные волосы и одежду - опубликовал в воскресенье ряд рязанских СМИ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Волгограде предъявили обвинение подросткам, избившим мужчину в автобусе
8 апреля, 16:07
"Следователем организована доследственная проверка по факту инцидента с несовершеннолетними в электропоезде в Рязанской области", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Западное СУ на транспорте также опровергло информацию СМИ о том, что в электричке сообщением "Сасово — Рязань" подростков избила толпа "нерусских ребят". "Информация, касающаяся участников происшедшего, не соответствует действительности. Первоначальными проверочными мероприятиями установлены все участники инцидента – граждане Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в региональном линейном отделе МВД России на транспорте, в воскресенье в дежурной части зарегистрированы заявления от двух женщин по факту нанесения телесных повреждений их сыновьям. Ведомство также проводит проверку.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Подростки избили мужчину в московском метро
4 марта, 16:43
 
ПроисшествияРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала