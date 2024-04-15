https://ria.ru/20240415/izbienie-1940161491.html
В электропоезде в Рязанской области избили подростков
В электропоезде в Рязанской области избили подростков - РИА Новости, 15.04.2024
В электропоезде в Рязанской области избили подростков
Подростков избили в поезде в Рязанской области, организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:33
2024-04-15T14:33
2024-04-15T14:33
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Подростков избили в поезде в Рязанской области, организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Информацию об избиении двух подростков в электричке якобы за внешний вид - длинные волосы и одежду - опубликовал в воскресенье ряд рязанских СМИ. "Следователем организована доследственная проверка по факту инцидента с несовершеннолетними в электропоезде в Рязанской области", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Западное СУ на транспорте также опровергло информацию СМИ о том, что в электричке сообщением "Сасово — Рязань" подростков избила толпа "нерусских ребят". "Информация, касающаяся участников происшедшего, не соответствует действительности. Первоначальными проверочными мероприятиями установлены все участники инцидента – граждане Российской Федерации", - отмечается в сообщении. Как сообщили РИА Новости в региональном линейном отделе МВД России на транспорте, в воскресенье в дежурной части зарегистрированы заявления от двух женщин по факту нанесения телесных повреждений их сыновьям. Ведомство также проводит проверку.
https://ria.ru/20240408/obvinenie-1938636725.html
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В электропоезде в Рязанской области избили подростков
В электропоезде в Рязанской области избили двух подростков за внешний вид
РЯЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости.
Подростков избили в поезде в Рязанской области, организована проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале
.
Информацию об избиении двух подростков в электричке якобы за внешний вид - длинные волосы и одежду - опубликовал в воскресенье ряд рязанских СМИ.
"Следователем организована доследственная проверка по факту инцидента с несовершеннолетними в электропоезде в Рязанской области", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Западное СУ на транспорте также опровергло информацию СМИ о том, что в электричке сообщением "Сасово — Рязань" подростков избила толпа "нерусских ребят". "Информация, касающаяся участников происшедшего, не соответствует действительности. Первоначальными проверочными мероприятиями установлены все участники инцидента – граждане Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в региональном линейном отделе МВД России на транспорте, в воскресенье в дежурной части зарегистрированы заявления от двух женщин по факту нанесения телесных повреждений их сыновьям. Ведомство также проводит проверку.