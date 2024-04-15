https://ria.ru/20240415/iran-1940046776.html

Половина баллистических ракет Ирана не достигли целей, пишут СМИ

Половина баллистических ракет Ирана не достигли целей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

Половина баллистических ракет Ирана не достигли целей, пишут СМИ

Порядка 50% иранских баллистических ракет в ходе субботней атаки по Израилю не взлетели или упали, не достигнув своих целей, сообщает телеканал Fox News со... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T06:35

2024-04-15T06:35

2024-04-15T06:35

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израиль

иран

сирия

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Порядка 50% иранских баллистических ракет в ходе субботней атаки по Израилю не взлетели или упали, не достигнув своих целей, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванное американское официальное лицо. "Американское официальное лицо подтвердило Fox News, что около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели, в ходе субботней атаки", - утверждает телеканал. Иранский государственный телевизионный канал Press TV накануне заявлял, что иранские ВС выпустили в ходе атаки по Израилю в ночь на воскресенье семь гиперзвуковых ракет, ни одна их них не была перехвачена израильскими ПВО. При этом телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников ранее сообщал, что военные США перехватили более 70 БПЛА и как минимум три баллистические ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль. Израильские власти при этом говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940045354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем