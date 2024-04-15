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Число обращений на инвестпортал Амурской области выросло в два раза
Число обращений на инвестпортал Амурской области выросло в два раза - РИА Новости, 15.04.2024
Число обращений на инвестпортал Амурской области выросло в два раза
За первые три месяца текущего года на канал прямой связи инвестпортала Амурской области поступило свыше 25 обращений, это в два раза больше, чем за весь 2023... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:20
2024-04-15T12:20
2024-04-15T12:20
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. За первые три месяца текущего года на канал прямой связи инвестпортала Амурской области поступило свыше 25 обращений, это в два раза больше, чем за весь 2023 год (12 обращений), сообщает пресс-служба регионального правительства. В прошлом году почти все обращения были связаны с необходимостью получения консультаций по мерам государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов в Приамурье, в том числе для резидентов на территории опережающего развития "Амурская". По словам начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Елены Валяевой, в 2024 году в обращениях чаще всего есть запрос об инвестиционных предложениях региона, идет уточнение деталей. "Были вопросы о возможности участия в том или ином инвестпроекте и поиске соинвестора в уже действующих предприятиях, а также об аренде либо покупке земли и различных льготах", - цитирует пресс-служба Валяеву. Канал прямой связи с инвесторами появился, чтобы решить вопросы, которые происходят во время инвестиционной деятельности. Тенденцию роста числа обращений связывают с тем, что интерес инвесторов к Амурской области увеличивается.
https://ria.ru/20240401/biznesmeny-1937072163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, амурская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Амурская область
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. За первые три месяца текущего года на канал прямой связи инвестпортала Амурской области поступило свыше 25 обращений, это в два раза больше, чем за весь 2023 год (12 обращений), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В прошлом году почти все обращения были связаны с необходимостью получения консультаций по мерам государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов в Приамурье, в том числе для резидентов на территории опережающего развития "Амурская".
По словам начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Елены Валяевой, в 2024 году в обращениях чаще всего есть запрос об инвестиционных предложениях региона, идет уточнение деталей.
«
"Были вопросы о возможности участия в том или ином инвестпроекте и поиске соинвестора в уже действующих предприятиях, а также об аренде либо покупке земли и различных льготах", - цитирует пресс-служба Валяеву.
Канал прямой связи с инвесторами появился, чтобы решить вопросы, которые происходят во время инвестиционной деятельности. Тенденцию роста числа обращений связывают с тем, что интерес инвесторов к Амурской области
увеличивается.