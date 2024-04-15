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ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы - РИА Новости, 15.04.2024
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10:11 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/fas-1940071195.html
ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы
ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы - РИА Новости, 15.04.2024
ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов на сумму... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:11
2024-04-15T10:11
россия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов на сумму более 1,2 миллиарда рублей, сообщает ведомство. "ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "Рамкейт", ООО "Молторг", ООО "Масленица" и ООО "Экофуд". … Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, победа на торгах достигалась организациями в том числе путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных компаниями между собой, для подтверждения опыта. "Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 миллиарда рублей. … В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы", - добавляется в сообщении.
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россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на 1,2 млрд рублей в медучреждениях

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов на сумму более 1,2 миллиарда рублей, сообщает ведомство.
«
"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "Рамкейт", ООО "Молторг", ООО "Масленица" и ООО "Экофуд". … Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан", - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, победа на торгах достигалась организациями в том числе путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных компаниями между собой, для подтверждения опыта.
"Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 миллиарда рублей. … В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы", - добавляется в сообщении.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
ФАС России раскрыла картель автотранспортных компаний
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
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