https://ria.ru/20240415/fas-1940071195.html

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы - РИА Новости, 15.04.2024

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов на сумму... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:11

2024-04-15T10:11

2024-04-15T10:11

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов на сумму более 1,2 миллиарда рублей, сообщает ведомство. "ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "Рамкейт", ООО "Молторг", ООО "Масленица" и ООО "Экофуд". … Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, победа на торгах достигалась организациями в том числе путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных компаниями между собой, для подтверждения опыта. "Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 миллиарда рублей. … В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231226/kartel-1918130950.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия