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В Сиднее начались беспорядки после нападения на священника в церкви - РИА Новости, 15.04.2024
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18:28 15.04.2024 (обновлено: 18:34 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/besporyadki-1940223414.html
В Сиднее начались беспорядки после нападения на священника в церкви
В Сиднее начались беспорядки после нападения на священника в церкви - РИА Новости, 15.04.2024
В Сиднее начались беспорядки после нападения на священника в церкви
На улицах Сиднея начались беспорядки на фоне вооруженного нападения на священника в австралийской церкви, сообщает телеканал Sky News Australia. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:28
2024-04-15T18:34
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На улицах Сиднея начались беспорядки на фоне вооруженного нападения на священника в австралийской церкви, сообщает телеканал Sky News Australia. Ранее сообщалось, что на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник. На кадрах распространяемой в соцсетях видеозаписи можно увидеть, как епископ Мар Мари Эммануэль обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Позже полиция сообщила, что в результате вооруженного нападения четыре человека получили ранения, а предполагаемый преступник был задержан. "Беспорядки вспыхнули после сообщения о нанесении ножевого ранения в церкви Фэрфилда на западе Сиднея. Люди крайне разгневаны, но это понятно, ведь лидер их местной церкви получил такое ужасное ножевое ранение. Он еще жив, его доставили на машине скорой помощи в больницу Ливерпуля. Сейчас мы слышим сообщения о том, что беспорядки нарастают", - говорится в сообщении телеканала. По сообщениям MailOnline, местная полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против вышедших на улицы разъяренных жителей. Кадры беспорядков, опубликованные в соцсетях, показывают, что протестующие жители кидали бутылки и кирпичи в барьер, организованный полицейскими. На одном из видео можно было услышать крики "око за око", а на кадрах видно, как между членами толпы вспыхнули столкновения. На другом видео слышно, как некоторые из собравшихся кричат: "Они нападают на нас с газом". На кадрах также видно, как десятки людей бьют по окнам машины скорой помощи, требуя выдать толпе преступника. Полиция Австралии до сих пор не подтвердила личность нападавшего. Епископ Эммануэль, ставший целью нападения, получил известность во время пандемии коронавируса, когда критиковал карантин и прививки. Он является популярным блогером.
https://ria.ru/20240129/tserkov-1924046894.html
https://ria.ru/20240103/ranenie-1919615526.html
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в мире, сидней, ливерпуль, австралия
В мире, Сидней, Ливерпуль, Австралия
В Сиднее начались беспорядки после нападения на священника в церкви

В Сиднее начались беспорядки после вооруженного нападения на священника

© AP Photo / Mark BakerСотрудники службы безопасности возле ассирийской церкви в Сиднее, где произошло нападение на священника. 15 апреля 2024
Сотрудники службы безопасности возле ассирийской церкви в Сиднее, где произошло нападение на священника. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Mark Baker
Сотрудники службы безопасности возле ассирийской церкви в Сиднее, где произошло нападение на священника. 15 апреля 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На улицах Сиднея начались беспорядки на фоне вооруженного нападения на священника в австралийской церкви, сообщает телеканал Sky News Australia.
Ранее сообщалось, что на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник. На кадрах распространяемой в соцсетях видеозаписи можно увидеть, как епископ Мар Мари Эммануэль обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Позже полиция сообщила, что в результате вооруженного нападения четыре человека получили ранения, а предполагаемый преступник был задержан.
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"Беспорядки вспыхнули после сообщения о нанесении ножевого ранения в церкви Фэрфилда на западе Сиднея. Люди крайне разгневаны, но это понятно, ведь лидер их местной церкви получил такое ужасное ножевое ранение. Он еще жив, его доставили на машине скорой помощи в больницу Ливерпуля. Сейчас мы слышим сообщения о том, что беспорядки нарастают", - говорится в сообщении телеканала.
По сообщениям MailOnline, местная полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против вышедших на улицы разъяренных жителей. Кадры беспорядков, опубликованные в соцсетях, показывают, что протестующие жители кидали бутылки и кирпичи в барьер, организованный полицейскими.
На одном из видео можно было услышать крики "око за око", а на кадрах видно, как между членами толпы вспыхнули столкновения. На другом видео слышно, как некоторые из собравшихся кричат: "Они нападают на нас с газом". На кадрах также видно, как десятки людей бьют по окнам машины скорой помощи, требуя выдать толпе преступника.
Полиция Австралии до сих пор не подтвердила личность нападавшего.
Епископ Эммануэль, ставший целью нападения, получил известность во время пандемии коронавируса, когда критиковал карантин и прививки. Он является популярным блогером.
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