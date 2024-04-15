https://ria.ru/20240415/bayden-1940264462.html

На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме

На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме - РИА Новости, 15.04.2024

На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме

Пользователи социальной сети X раскритиковали президента США Джо Байдена за некультурный жест на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:36

2024-04-15T21:36

2024-04-15T22:44

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сша

джо байден

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента США Джо Байдена за некультурный жест на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани.Глава Белого дома встретился с иракским коллегой в понедельник. Во время выступления Ас-Судани Байден с недовольным лицом несколько раз посмотрел на свои наручные часы."Какой неуважительный человек!" — возмутился Toothprof."Он очень некомпетентный и просто глупый", — заметила Jennifer Urban."Время вздремнуть", — пошутил USA First."Весь мир смеется над Америкой", — разозлился Fran."Клоун", — написала Angelina Mozingo Santos."Это простые вещи для простых умов. Он очень неуважителен", — отметил Rich Terreault.Байден, которому в ноябре этого года исполнится 82 года, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, политик часто становится поводом для шуток.

https://ria.ru/20240415/opros-1940244913.html

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в мире, сша, джо байден, ирак