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На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме - РИА Новости, 15.04.2024
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21:36 15.04.2024 (обновлено: 22:44 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/bayden-1940264462.html
На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме
На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме - РИА Новости, 15.04.2024
На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме
Пользователи социальной сети X раскритиковали президента США Джо Байдена за некультурный жест на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:36
2024-04-15T22:44
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента США Джо Байдена за некультурный жест на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани.Глава Белого дома встретился с иракским коллегой в понедельник. Во время выступления Ас-Судани Байден с недовольным лицом несколько раз посмотрел на свои наручные часы."Какой неуважительный человек!" — возмутился Toothprof."Он очень некомпетентный и просто глупый", — заметила Jennifer Urban."Время вздремнуть", — пошутил USA First."Весь мир смеется над Америкой", — разозлился Fran."Клоун", — написала Angelina Mozingo Santos."Это простые вещи для простых умов. Он очень неуважителен", — отметил Rich Terreault.Байден, которому в ноябре этого года исполнится 82 года, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, политик часто становится поводом для шуток.
https://ria.ru/20240415/opros-1940244913.html
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в мире, сша, джо байден, ирак
В мире, США, Джо Байден, Ирак

На Байдена накинулись из-за неприличного жеста на встрече в Белом доме

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента США Джо Байдена за некультурный жест на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани.
Глава Белого дома встретился с иракским коллегой в понедельник. Во время выступления Ас-Судани Байден с недовольным лицом несколько раз посмотрел на свои наручные часы.
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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"Какой неуважительный человек!" — возмутился Toothprof.
"Он очень некомпетентный и просто глупый", — заметила Jennifer Urban.
"Время вздремнуть", — пошутил USA First.
«
"Весь мир смеется над Америкой", — разозлился Fran.
"Клоун", — написала Angelina Mozingo Santos.
"Это простые вещи для простых умов. Он очень неуважителен", — отметил Rich Terreault.
Байден, которому в ноябре этого года исполнится 82 года, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, политик часто становится поводом для шуток.
Президент США Джо Байден прерывает отдых и возвращается в Белый дом в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. 13 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке
13 апреля, 20:03
 
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