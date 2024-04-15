https://ria.ru/20240415/axios-1940061126.html

СМИ узнали о звонке Байдена, повлиявшем на решение Израиля об ударе по ИРИ

СМИ узнали о звонке Байдена, повлиявшем на решение Израиля об ударе по ИРИ - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ узнали о звонке Байдена, повлиявшем на решение Израиля об ударе по ИРИ

Израильские министры и члены узкого кабинета военных действий Бени Ганц и Гади Айзенкот, оба бывшие начальники генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ),... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:20

2024-04-15T09:20

2024-04-15T09:22

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армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Израильские министры и члены узкого кабинета военных действий Бени Ганц и Гади Айзенкот, оба бывшие начальники генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), предлагали немедленно начать атаку против Ирана в ответ на его действия в субботу, но премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг эту идею из-за звонка президента США Джо Байдена, пишет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. "Вскоре после того, как израильский военный кабинет узнал о том, что Иран начал атаку, министры Бени Ганц и Гади Айзенкот - оба бывшие начальники генштаба ЦАХАЛ - предложили немедленно нанести ответный удар", - говорится в сообщении портала. По словам чиновников, Ганц и Айзенкот заявили, что чем дольше Израиль будет ждать, тем труднее ему будет добиться международной легитимности для ответного удара. Также, по их мнению, немедленные действия Израиля помешали бы Ирану начать еще одну атаку. Как заявили чиновники, Нетаньяху и другие члены военного кабинета выступили против этой идеи главным образом потому, что на тот момент еще не было ясно, повлекло ли иранское нападение какой-либо ущерб или жертвы. По словам одного из чиновников, Нетаньяху также хотел дождаться телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. "Было несколько вариантов возмездия, но звонок остановил его (Нетаньяху - ред.). Этот поезд ушел, и теперь мы можем перевести дух и еще раз подумать", - заявил чиновник. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939964948.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939896067.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html

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