https://ria.ru/20240415/avstralii-1940081542.html

Австралийская полиция назвала причину, побудившую преступника напасть на ТЦ

Австралийская полиция назвала причину, побудившую преступника напасть на ТЦ - РИА Новости, 15.04.2024

Австралийская полиция назвала причину, побудившую преступника напасть на ТЦ

Полиция Австралии заявила в эфире телеканала ABC, что целью Джоала Коши, в субботу напавшего с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction на РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:38

2024-04-15T10:38

2024-04-15T10:58

в мире

австралия

сидней

новый южный уэльс

сиднейский оперный театр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полиция Австралии заявила в эфире телеканала ABC, что целью Джоала Коши, в субботу напавшего с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея, было причинение вреда женщинам. В результате нападения на посетителей Westfield Bondi Junction погибли шесть человек, пять из которых - женщины. Большинство из 12 пострадавших также были женщинами, ранения получила и 9-месячная девочка, мать которой погибла в инциденте. Ранее сообщалось, что преступник, который был ликвидирован офицером полиции, страдал от психического заболевания, а не руководствовался какой-то определенной идеологией. По словам комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб, Коши нацелено и предумышленно нападал с ножом на женщин, избегая при этом мужчин, что видно по камерам наблюдения торгового центра. "Видео говорят сами за себя, не так ли? И это, безусловно, направление, в котором мы будем вести расследование. Для меня, для детективов очевидно, какая у преступника была сфера интереса: он сосредоточился на женщинах и избегал мужчин", - отметила Уэбб в эфире телеканала ABC, который вел трансляцию на своем YouTube-канале. Опрошенный ABC отец нападавшего Эндрю Коши заявил, что его сын страдал шизофренией. По словам отца преступника, Коши выбрал женщин своими целями для нападения, потому что "он хотел девушку, у него нет социальных навыков, и он был до безумия разочарован". Эндрю также рассказал, что его сын "увлекался ножами". В понедельник флаги на правительственных зданиях по всей Австралии были приспущены, в честь жертв трагедии был объявлен день национального траура. Черная лента появится на парусах Сиднейского оперного театра в понедельник вечером и станет частью светового представления.

https://ria.ru/20240413/napadenie-1939775423.html

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в мире, австралия, сидней, новый южный уэльс, сиднейский оперный театр