https://ria.ru/20240414/zaporozhe-1939906651.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 14.04.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в воскресенье в Telegram-канале о повреждении нескольких... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:28
2024-04-14T08:28
2024-04-14T08:28
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в воскресенье в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. Федоров сообщил о 319 взрывах в семи населенных пунктах области за минувшие сутки, после чего поступили сообщения о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком количестве и каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры