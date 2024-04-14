https://ria.ru/20240414/zaporozhe-1939906651.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 14.04.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в воскресенье в Telegram-канале о повреждении нескольких... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:28

2024-04-14T08:28

2024-04-14T08:28

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в воскресенье в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. Федоров сообщил о 319 взрывах в семи населенных пунктах области за минувшие сутки, после чего поступили сообщения о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком количестве и каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация