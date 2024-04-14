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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/zaporozhe-1939906651.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 14.04.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в воскресенье в Telegram-канале о повреждении нескольких... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:28
2024-04-14T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
россия
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в воскресенье в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. Федоров сообщил о 319 взрывах в семи населенных пунктах области за минувшие сутки, после чего поступили сообщения о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком количестве и каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Россия, Запорожская областная государственная администрация
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в воскресенье в Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры.
Федоров сообщил о 319 взрывах в семи населенных пунктах области за минувшие сутки, после чего поступили сообщения о повреждении нескольких объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком количестве и каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьРоссияЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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