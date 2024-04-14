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Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране - РИА Новости, 14.04.2024
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04:15 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране
Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране - РИА Новости, 14.04.2024
Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране
Война в регионе будет неизбежна, если Израиль ответит Ирану, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:15
2024-04-14T04:15
в мире
иран
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Война в регионе будет неизбежна, если Израиль ответит Ирану, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан. "Нынешнее иранское возмездие должно быть концом. Если Израиль повторит нападение на Иран и/или США, присоединятся к Израилю, региональная война будет неизбежна", - сказал Мусавиан. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране

Экс-посол Сейед Хоссейн Мусавиан: нынешнее иранское возмездие должно быть концом

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Война в регионе будет неизбежна, если Израиль ответит Ирану, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан.
"Нынешнее иранское возмездие должно быть концом. Если Израиль повторит нападение на Иран и/или США, присоединятся к Израилю, региональная война будет неизбежна", - сказал Мусавиан.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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04:13
 
В миреИранИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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