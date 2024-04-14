https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране

Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране - РИА Новости, 14.04.2024

Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране

Война в регионе будет неизбежна, если Израиль ответит Ирану, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:15

2024-04-14T04:15

2024-04-14T04:15

в мире

иран

израиль

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152522/13/1525221301_0:136:2600:1599_1920x0_80_0_0_42c94c5c9a20c3c4be3f2088fd0845a4.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Война в регионе будет неизбежна, если Израиль ответит Ирану, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан. "Нынешнее иранское возмездие должно быть концом. Если Израиль повторит нападение на Иран и/или США, присоединятся к Израилю, региональная война будет неизбежна", - сказал Мусавиан. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240414/istochnik-1939886599.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем