Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе"
Посол Трейси: РФ запросила данные о теракте в "Крокусе", США передали их
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси пришла оставить запись в книге соболезнований в память о трагедии в "Крокус Сити Холле" в Министерстве иностранных дел России
Посол США в России Линн Трейси пришла оставить запись в книге соболезнований в память о трагедии в "Крокус Сити Холле" в Министерстве иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия напрямую запросила США информацию, необходимую для расследования теракта в "Крокус сити холле", США ее передали, заявила американский посол в России Линн Трейси, ее слова распространила дипмиссия в Telegram-канале.
"С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", - сказала посол.
По ее словам, это будет происходить "несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.