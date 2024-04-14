https://ria.ru/20240414/treysi-1940014454.html

Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе"

Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 14.04.2024

Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе"

Россия напрямую запросила США информацию, необходимую для расследования теракта в "Крокус сити холле", США ее передали, заявила американский посол в России Линн РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:06

2024-04-14T21:06

2024-04-14T21:06

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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сша

красногорск

линн трейси

крокус сити холл

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия напрямую запросила США информацию, необходимую для расследования теракта в "Крокус сити холле", США ее передали, заявила американский посол в России Линн Трейси, ее слова распространила дипмиссия в Telegram-канале."С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", - сказала посол.По ее словам, это будет происходить "несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

https://ria.ru/20240402/krokus-1937327587.html

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в мире, россия, сша, красногорск, линн трейси, крокус сити холл