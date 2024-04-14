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Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 14.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:06 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/treysi-1940014454.html
Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе"
Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 14.04.2024
Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе"
Россия напрямую запросила США информацию, необходимую для расследования теракта в "Крокус сити холле", США ее передали, заявила американский посол в России Линн РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:06
2024-04-14T21:06
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
сша
красногорск
линн трейси
крокус сити холл
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия напрямую запросила США информацию, необходимую для расследования теракта в "Крокус сити холле", США ее передали, заявила американский посол в России Линн Трейси, ее слова распространила дипмиссия в Telegram-канале."С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", - сказала посол.По ее словам, это будет происходить "несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html
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в мире, россия, сша, красногорск, линн трейси, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, США, Красногорск, Линн Трейси, Крокус Сити Холл
Посол США заявила о запросе из России по теракту в "Крокусе"

Посол Трейси: РФ запросила данные о теракте в "Крокусе", США передали их

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси пришла оставить запись в книге соболезнований в память о трагедии в "Крокус Сити Холле" в Министерстве иностранных дел России
Посол США в России Линн Трейси пришла оставить запись в книге соболезнований в память о трагедии в Крокус Сити Холле в Министерстве иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посол США в России Линн Трейси пришла оставить запись в книге соболезнований в память о трагедии в "Крокус Сити Холле" в Министерстве иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия напрямую запросила США информацию, необходимую для расследования теракта в "Крокус сити холле", США ее передали, заявила американский посол в России Линн Трейси, ее слова распространила дипмиссия в Telegram-канале.
"С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", - сказала посол.
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Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", пообещал Путин
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По ее словам, это будет происходить "несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияСШАКрасногорскЛинн ТрейсиКрокус Сити Холл
 
 
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