https://ria.ru/20240414/sudno-1939936911.html

Посольство выяснит детали нахождения россиянина на задержанном Ираном судне

Посольство выяснит детали нахождения россиянина на задержанном Ираном судне - РИА Новости, 14.04.2024

Посольство выяснит детали нахождения россиянина на задержанном Ираном судне

Посольство РФ в Иране находится в постоянном контакте с иранскими властями для выяснения деталей нахождения гражданина России на судне Aries, задержанном... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:40

2024-04-14T11:40

2024-04-14T12:15

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Иране находится в постоянном контакте с иранскими властями для выяснения деталей нахождения гражданина России на судне Aries, задержанном накануне Ираном в Ормузском проливе, сообщает российское диппредставительство в Тегеране в Telegram-канале. Ранее в российском профсоюзе моряков рассказали РИА Новости о том, что члены экипажа контейнеровоза MSC Aries, который накануне был захвачен Ираном, пока не обращались к объединению, отметив, что российские моряки работают в компании MSC, но информации по конкретному судну нет. "Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С .Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия. Поддерживаем связь с родственниками росморяка", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале российского посольства в Тегеране. За день до этого иранские СМИ сообщили, что подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. На борту находятся 25 членов экипажа. Отмечалось, что грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. Как пишет агентство, судно шло под португальским флагом, его собственником выступает компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Инцидент произошел на фоне обещаний Тегерана ответить на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли несколько офицеров элитных подразделений иранских вооруженных сил.

https://ria.ru/20240111/iran-1920753776.html

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