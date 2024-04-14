https://ria.ru/20240414/news-1939867669.html
По Израилю могут запустить до 500 беспилотников, пишут СМИ
По Израилю могут запустить до 500 беспилотников, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
По Израилю могут запустить до 500 беспилотников, пишут СМИ
Высокопоставленные чиновники США полагают, что по Израилю будет запущено 400-500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:48
2024-04-14T00:48
2024-04-14T00:50
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обострение ситуации между ираном и израилем
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники США полагают, что по Израилю будет запущено 400-500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник. "Высокопоставленный американский чиновник сообщил ABC News, что теперь они думают, что по Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, Южного Ливана и хуситов, но основная часть будет запущена из Ирана", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20240414/ataka-1939867532.html
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в мире, израиль, ирак, сирия, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ирак, Сирия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
По Израилю могут запустить до 500 беспилотников, пишут СМИ
ABC News: США считают, что по Израилю запустят 400-500 беспилотников