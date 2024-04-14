Спасатели выловили смытый в реку в Курганской области деревянный мост
В Курганской области выловили в реке Тобол смытый понтонный мост, его распилят
© Фото : МЧС Курганской области/TelegramСпасатели выловили смытый в реку в Курганской области деревянный мост
Спасатели выловили смытый в реку в Курганской области деревянный мост
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Спасатели выловили из реки Тобол деревянный мост, который снесло из-за резкого подъема воды в селе Темляково в Курганской области, его распилят на берегу, сообщил в воскресенье пресс-центр главного управления МЧС России по региону.
"В Курганской области деревянный мост, который снесло течением в результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол в селе Темляково Кетовского муниципального округа и который двигался в сторону областного центра, создавая затор, специалистам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось в буквальном смысле слова "поймать" и пришвартовать к берегу", - говорится в сообщении.
В настоящее время мост доставляют на сушу, чтобы затем распилить, уточняет управление.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что течение реки снесло еще один деревянный понтонный мост в деревне Лаптева Кетовского района Курганской области.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе затоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.