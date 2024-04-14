https://ria.ru/20240414/livan-1939894263.html

ВВС Израиля нанесли серию ударов на юге Ливана, сообщают СМИ

ВВС Израиля нанесли серию ударов на юге Ливана, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

ВВС Израиля нанесли серию ударов на юге Ливана, сообщают СМИ

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов с применением ракетных боеприпасов по высотам "Иклим Аль-Туффах" на юге Ливана, сообщил ливанский телеканал... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:15

2024-04-14T06:15

2024-04-14T06:15

в мире

израиль

иран

сирия

хезболла

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 апр. РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов с применением ракетных боеприпасов по высотам "Иклим Аль-Туффах" на юге Ливана, сообщил ливанский телеканал Al Manar. "Вражеские военные самолеты нанесли серию ракетных ударов по высотам Иклим Аль-Туффах", - говорится в сообщении телеканала. Ливанское движение "Хезболлах" ранее опубликовало заявление об ударах по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Голанских высот с применением десятков ракет. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/ssha-1939892866.html

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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в мире, израиль, иран, сирия, хезболла, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем