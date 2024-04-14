https://ria.ru/20240414/kurgan-1939948844.html

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров, сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:46

2024-04-14T12:46

2024-04-14T17:43

курган

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

происшествия

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров, сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале."Уровень воды в Тоболе уже 532 сантиметра. Подъем составил 25 сантиметров за два часа. Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь", — написал губернатор Курганской области.Глава региона призвал жителей немедленно покинуть подтопляемые территории. По его словам, при подходе воды освещение отключают заранее, поэтому эвакуироваться нужно засветло.Шумков предупредил, что ночью ситуация может резко ухудшиться.По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зону ЧС, предположительно, попадут 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Тюменской области. В воскресенье началась эвакуация двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html

курган

тобол (река)

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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)