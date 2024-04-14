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Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024
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12:46 14.04.2024 (обновлено: 17:43 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/kurgan-1939948844.html
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров, сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:46
2024-04-14T17:43
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
происшествия
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров, сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале."Уровень воды в Тоболе уже 532 сантиметра. Подъем составил 25 сантиметров за два часа. Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь", — написал губернатор Курганской области.Глава региона призвал жителей немедленно покинуть подтопляемые территории. По его словам, при подходе воды освещение отключают заранее, поэтому эвакуироваться нужно засветло.Шумков предупредил, что ночью ситуация может резко ухудшиться.По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зону ЧС, предположительно, попадут 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Тюменской области. В воскресенье началась эвакуация двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html
курган
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за 2 часа поднялся на 25 см и достиг 532 см

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол. 14 апреля 2024
Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Курганский гидроузел и мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 532 сантиметров, сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале.
"Уровень воды в Тоболе уже 532 сантиметра. Подъем составил 25 сантиметров за два часа. Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь", — написал губернатор Курганской области.
Глава региона призвал жителей немедленно покинуть подтопляемые территории. По его словам, при подходе воды освещение отключают заранее, поэтому эвакуироваться нужно засветло.
Шумков предупредил, что ночью ситуация может резко ухудшиться.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
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Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зону ЧС, предположительно, попадут 18 718 человек.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
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Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
Режим ЧС также действует в Тюменской области. В воскресенье началась эвакуация двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Невозможно смотреть без слез". Какую угрозу ждут в зоне паводка
13 апреля, 08:00
 
КурганНаводнения в России — 2024Тобол (река)ПроисшествияКурганская областьВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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