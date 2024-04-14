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Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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21:27 14.04.2024 (обновлено: 21:52 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/konflikt-1940017279.html
Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана
Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана, Лондон призвал Тегеран к деэскалации и заявил о продолжении поддержки... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:27
2024-04-14T21:52
в мире
иран
великобритания
лондон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана, Лондон призвал Тегеран к деэскалации и заявил о продолжении поддержки Израиля и защите безопасности Иораднии и Ирака, сообщает британский МИД."Сегодня по поручению министра иностранных дел временный поверенный в делах посольства Ирана в Лондоне был вызван в министерство иностранных дел... Иранские власти должны предпринять значимые и немедленные действия для деэскалации... Великобритания будет продолжать защищать безопасность Израиля и безопасность всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", - говорится в пресс-релизе.Как отмечается, Великобритания "самым решительным образом осуждает" нападение Ирана на Израиль, а также нарушение им воздушного пространства Иордании и Ирака. Также подчеркивается, что подобные действия со стороны Ирана являются чрезвычайно "опасной и ненужной" эскалацией в период большой напряженности в регионе. Сообщается, что британский МИД намерен продолжать работать с международными партнёрами над защитой и поддержанием стабильности в регионе.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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в мире, иран, великобритания, лондон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Великобритания, Лондон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана

Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана и призвала к деэскалации

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Самолет с флагом Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана, Лондон призвал Тегеран к деэскалации и заявил о продолжении поддержки Израиля и защите безопасности Иораднии и Ирака, сообщает британский МИД.
"Сегодня по поручению министра иностранных дел временный поверенный в делах посольства Ирана в Лондоне был вызван в министерство иностранных дел... Иранские власти должны предпринять значимые и немедленные действия для деэскалации... Великобритания будет продолжать защищать безопасность Израиля и безопасность всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", - говорится в пресс-релизе.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Как отмечается, Великобритания "самым решительным образом осуждает" нападение Ирана на Израиль, а также нарушение им воздушного пространства Иордании и Ирака. Также подчеркивается, что подобные действия со стороны Ирана являются чрезвычайно "опасной и ненужной" эскалацией в период большой напряженности в регионе. Сообщается, что британский МИД намерен продолжать работать с международными партнёрами над защитой и поддержанием стабильности в регионе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреИранВеликобританияЛондонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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