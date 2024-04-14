Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана
Британия вызвала временного поверенного в делах Ирана и призвала к деэскалации
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Самолет с флагом Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана, Лондон призвал Тегеран к деэскалации и заявил о продолжении поддержки Израиля и защите безопасности Иораднии и Ирака, сообщает британский МИД.
"Сегодня по поручению министра иностранных дел временный поверенный в делах посольства Ирана в Лондоне был вызван в министерство иностранных дел... Иранские власти должны предпринять значимые и немедленные действия для деэскалации... Великобритания будет продолжать защищать безопасность Израиля и безопасность всех наших региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", - говорится в пресс-релизе.
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Как отмечается, Великобритания "самым решительным образом осуждает" нападение Ирана на Израиль, а также нарушение им воздушного пространства Иордании и Ирака. Также подчеркивается, что подобные действия со стороны Ирана являются чрезвычайно "опасной и ненужной" эскалацией в период большой напряженности в регионе. Сообщается, что британский МИД намерен продолжать работать с международными партнёрами над защитой и поддержанием стабильности в регионе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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