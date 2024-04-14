https://ria.ru/20240414/izrail-1940028723.html

Кабмин Израиля ведет споры по поводу ответа на атаку из Ирана, пишут СМИ

Кабмин Израиля ведет споры по поводу ответа на атаку из Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Кабмин Израиля ведет споры по поводу ответа на атаку из Ирана, пишут СМИ

Многочасовое заседание израильского узкого кабинета военных действий завершилось без принятия решения по поводу ответа на ночную ракетную атаку из Ирана,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:32

2024-04-14T23:32

2024-04-14T23:32

в мире

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армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Многочасовое заседание израильского узкого кабинета военных действий завершилось без принятия решения по поводу ответа на ночную ракетную атаку из Ирана, министры спорили о характере и времени ответа Израиля ввиду незначительного ущерба, который нанес Иран, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники. По данным телеканала, некоторые члены узкого кабмина полагают, что Израиль должен следовать принципу "око за око" и незамедлительно ответить на атаку из Тегерана. Другие убеждены, что следует подождать и тщательно подготовиться, чтобы дать эффективный ответ. Телеканал отмечает, что одним из центральных факторов при принятии решения служит международное давление на Израиль, в том числе позиция Вашингтона, который не заинтересован в дальнейшей эскалации и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке. При этом, в руководстве страны нет дискуссий по поводу каких-либо запретов со стороны США, а есть понимание, что любой ответ потребует согласованности действий с партнерами. Израильская радиостанция Kan сообщила со ссылкой на источники, что ключевым спором является время и способ израильского ответа. Министры дискутировали на тему того, стоит ли брать за основу намерения Ирана при осуществлении атаки на израильские объекты, или же ограничиться фактическими результатами этой атаки, которая, как официально сообщали военные, не привела к какому-либо значимому ущербу. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html

израиль

иран

тегеран (город)

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем