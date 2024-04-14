https://ria.ru/20240414/izrail-1939964948.html

СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана

СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана

Некоторые члены кабинета военного времени Израиля предлагали ответный удар в качестве возможной реакции на атаку Ирана, но от этого варианта отказались после... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:39

2024-04-14T14:39

2024-04-14T14:47

в мире

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

биньямин нетаньяху

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Некоторые члены кабинета военного времени Израиля предлагали ответный удар в качестве возможной реакции на атаку Ирана, но от этого варианта отказались после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.Заседание кабинета военных действий Израиля ожидается в воскресенье."Кабинет военного времени Израиля соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана, как сообщили два израильских чиновника. Они заявили, что от одной возможной реакции - ответного удара, который предлагали некоторые члены кабинета, - отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом в субботу, и потому что удары нанесли относительно небольшой ущерб", - говорится в сообщении газеты.Чиновники не стали сообщать подробностей о содержании разговора, пишет издание.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html

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иран

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T14:39 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, джо байден