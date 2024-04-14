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СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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14:39 14.04.2024 (обновлено: 14:47 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/izrail-1939964948.html
СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана
СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана
Некоторые члены кабинета военного времени Израиля предлагали ответный удар в качестве возможной реакции на атаку Ирана, но от этого варианта отказались после... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:39
2024-04-14T14:47
в мире
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
биньямин нетаньяху
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Некоторые члены кабинета военного времени Израиля предлагали ответный удар в качестве возможной реакции на атаку Ирана, но от этого варианта отказались после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.Заседание кабинета военных действий Израиля ожидается в воскресенье."Кабинет военного времени Израиля соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана, как сообщили два израильских чиновника. Они заявили, что от одной возможной реакции - ответного удара, который предлагали некоторые члены кабинета, - отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом в субботу, и потому что удары нанесли относительно небольшой ущерб", - говорится в сообщении газеты.Чиновники не стали сообщать подробностей о содержании разговора, пишет издание.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html
израиль
иран
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353
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, джо байден
В мире, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден
СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана

NYT: Израиль отказался от удара по Ирану после разговора Нетаньяху с Байденом

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Некоторые члены кабинета военного времени Израиля предлагали ответный удар в качестве возможной реакции на атаку Ирана, но от этого варианта отказались после разговора израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.
Заседание кабинета военных действий Израиля ожидается в воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 12:47
"Кабинет военного времени Израиля соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана, как сообщили два израильских чиновника. Они заявили, что от одной возможной реакции - ответного удара, который предлагали некоторые члены кабинета, - отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом в субботу, и потому что удары нанесли относительно небольшой ущерб", - говорится в сообщении газеты.
Чиновники не стали сообщать подробностей о содержании разговора, пишет издание.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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В миреИзраильИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемБиньямин НетаньяхуДжо Байден
 
 
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