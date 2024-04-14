https://ria.ru/20240414/izrail-1939897232.html

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам "Хезболлы"

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 14.04.2024

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:58

2024-04-14T06:58

2024-04-14T07:01

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким военным сооружениям в комплексе, принадлежащем силам "Радван" "Хезболлах" в районе Джбаа на юге Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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