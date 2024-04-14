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В Израиле призвали жителей города Димона держаться вблизи бомбоубежищ
В Израиле призвали жителей города Димона держаться вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 14.04.2024
В Израиле призвали жителей города Димона держаться вблизи бомбоубежищ
Израильские военные предписали держаться вблизи бомбоубежищ жителям южного города Димона, где расположен крупнейший в стране ядерный объект, говорится в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:40
2024-04-14T01:40
2024-04-14T01:40
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ТЕЛЬ-АВИА, 14 апр – РИА Новости. Израильские военные предписали держаться вблизи бомбоубежищ жителям южного города Димона, где расположен крупнейший в стране ядерный объект, говорится в заявлении командования тыла. Распоряжение распространяется также на северную часть аннексированных Израилем у Сирии Голанских высот, южный город Неватим и красноморский порт и курорт Эйлат. Израиль готовится к отражению массированной атаки иранских беспилотников, которые в ближайшее время могут достичь территории страны.
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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле призвали жителей города Димона держаться вблизи бомбоубежищ
Израильские военные предписали жителям города Димона держаться около бомбоубежищ