https://ria.ru/20240414/izrail-1939873257.html

В Израиле призвали жителей города Димона держаться вблизи бомбоубежищ

В Израиле призвали жителей города Димона держаться вблизи бомбоубежищ - РИА Новости, 14.04.2024

В Израиле призвали жителей города Димона держаться вблизи бомбоубежищ

Израильские военные предписали держаться вблизи бомбоубежищ жителям южного города Димона, где расположен крупнейший в стране ядерный объект, говорится в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:40

2024-04-14T01:40

2024-04-14T01:40

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИА, 14 апр – РИА Новости. Израильские военные предписали держаться вблизи бомбоубежищ жителям южного города Димона, где расположен крупнейший в стране ядерный объект, говорится в заявлении командования тыла. Распоряжение распространяется также на северную часть аннексированных Израилем у Сирии Голанских высот, южный город Неватим и красноморский порт и курорт Эйлат. Израиль готовится к отражению массированной атаки иранских беспилотников, которые в ближайшее время могут достичь территории страны.

https://ria.ru/20240414/drony-1939872703.html

израиль

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голанские высоты

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем