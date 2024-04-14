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Иран атаковал Израиль в рамках права на самооборону, заявил МИД Сирии - РИА Новости, 14.04.2024
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16:44 14.04.2024 (обновлено: 16:55 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/iran-1939982839.html
Иран атаковал Израиль в рамках права на самооборону, заявил МИД Сирии
Иран атаковал Израиль в рамках права на самооборону, заявил МИД Сирии - РИА Новости, 14.04.2024
Иран атаковал Израиль в рамках права на самооборону, заявил МИД Сирии
Удары Ирана по Израилю были нанесены в рамках права на самооборону, заявило министерство иностранных дел Сирии. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:44
2024-04-14T16:55
в мире
иран
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Удары Ирана по Израилю были нанесены в рамках права на самооборону, заявило министерство иностранных дел Сирии."Иранские удары по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления Ираном права на самооборону и в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.Министерство добавило, что Сирия выражает солидарность с Ираном.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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в мире, иран, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран атаковал Израиль в рамках права на самооборону, заявил МИД Сирии

МИД Сирии: Иран атаковал Израиль по праву на самооборону и по статье Устава ООН

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Читать ria.ru в
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Удары Ирана по Израилю были нанесены в рамках права на самооборону, заявило министерство иностранных дел Сирии.
"Иранские удары по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления Ираном права на самооборону и в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Министерство добавило, что Сирия выражает солидарность с Ираном.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Изображение сгенерировано ИИ
США отобрали у Израиля самое ценное
10 апреля, 08:00
 
В миреИранСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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