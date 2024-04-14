Иран атаковал Израиль в рамках права на самооборону, заявил МИД Сирии
МИД Сирии: Иран атаковал Израиль по праву на самооборону и по статье Устава ООН
© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Удары Ирана по Израилю были нанесены в рамках права на самооборону, заявило министерство иностранных дел Сирии.
"Иранские удары по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления Ираном права на самооборону и в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.
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Министерство добавило, что Сирия выражает солидарность с Ираном.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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